我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周雨彤26日還分享自己在阿布達比飯店泳池拍攝的美照，隨後就未再發文。（圖／周雨彤小紅書）

▲周雨彤近年代表作不少，在中國演藝圈屬於事業上升中的女星。（圖／周雨彤工作室微博）

近期美以聯軍突襲伊朗，引發中東戰火蔓延，多處觀光勝地交通癱瘓。中國女星周雨彤原在阿布達比度假，因戰事爆發後持續斷訊，引發外界高度關注，粉絲更瘋狂到她的微博、小紅書留言「妳在哪」、「人呢？拜託姐姐報平安」。目前周雨彤的工作室和她個人微博皆無回應，周雨彤的好友付偉倫則在直播中透露，她目前處境安全，呼籲大眾不必過度恐慌。周雨彤的微博2月24日分享自己在沙漠拍攝的美照，顯然是到中東地區旅遊了，26日她的小紅書則更新在阿布達比泳池拍的度假照，周雨彤穿著泳裝泡在水裡，看起來相當愜意，但她隨後就未再發文，讓粉絲相當憂心。主要是因為近期美伊衝突白熱化，伊朗為報復美國和以色列的空襲，開始向以色列及周邊設有美軍基地的國家發射大量導彈與無人機，導致杜拜帆船飯店、費爾蒙棕櫚飯店受損起火，杜拜國際機場暫停運作、阿布達比扎耶德國際機場也出現人員傷亡，飛機無法起飛，導致旅客受困當地。粉絲害怕周雨彤也被戰火波及，回不了中國還可能陷入斷水斷電的絕境，但周雨彤的微博、小紅書以及工作室的微博至今都未回應她的現況，讓大家焦急留言：「周雨彤現在在哪裡？是不是安全」、「周雨彤妳在哪」、「人呢？拜託姐姐報平安」、「能聯絡上小周是安全的，就給粉絲報個平安好嗎？這樣讓粉絲們乾著急一點也不好玩」。而周雨彤的好友付偉倫28日剛好開直播與網友互動，不少周雨彤的粉絲紛紛湧入留言，詢問他知不知道周雨彤的情況，對此，付偉倫安撫大家表示周雨彤現在很安全，不用恐慌，但粉絲還是希望她本人以及工作室可以公開回應，讓大家安心。現年31歲的周雨彤是中國新生代實力派女演員，以其清冷氣質與自然演技著稱。2013年憑藉電影《巴啦啦小魔仙》出道，隨後在《相愛穿梭千年》中嶄露頭角。她善於詮釋現代女性的獨立與細膩，代表作《我在他鄉挺好的》深入人心，將異鄉打拼的辛酸刻畫得入木三分。近期更憑藉陸劇《愛情而已》與《春色寄情人》收穫大量好評，是公認的「氛圍感美女」代表。