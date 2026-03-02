氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（2）日下午起鋒面南下，北部、東半部有局部雨、氣溫轉涼，明（3）日元宵節全台有雨，各地將有對流性陣雨、雨勢較大，週五（6日）迎東北季風，北部、東半部再變天。
今下午鋒面南下！北部、東半部有雨轉涼
吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒前雲系移入消散中，降水回波亦減弱消散，西半部已有局部短暫降雨，金馬及桃竹苗有濃霧。今晨氣溫略升、截至5：02各地區的平地最低氣溫約在18至20度。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今（2）日上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。各地區氣溫如下：北部16至27度、中部18至29度、南部20至31度、東部18至27度。
明迎元宵節全台都有雨！週五東北季風來襲變天
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（3日）鋒面雨帶由北而南通過、為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢，天氣明顯轉涼。週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，南部有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率；週四（5日）鋒面雨帶略減弱，天氣略好轉，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率；週三、四氣溫逐日緩升。
吳德榮最後指出，週五（6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、下週日（7、8日）乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷；下週一至週三（9至11日）轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升；東半部有局部短暫雨的機率。本週五（6日）起已脫離短波盛行、易降雨的天氣型態。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
