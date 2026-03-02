我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎去年前往杜拜渡假，並宣布在當地投資房地產。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）

泰國置產遇邊界爭議 時間點巧合引聯想

▲愛莉莎莎去年分享自己置產的2個建案，更大讚杜拜房市頗有潛力。（圖／愛莉莎莎 Alisasa YouTube）

房產界反指標 網友狂開玩笑

中東局勢再度升高，以色列與伊朗衝突成為國際焦點，戰火陰影擴散之際，不少網友卻意外點名知名YouTuber愛莉莎莎，有網友翻出她近幾年在海外置產的時間點，發現時間巧合與國際情勢變化重疊，先後買了泰國與杜拜的房子都出事，戲稱她宛如「房市反指標」，話題迅速在Threads與各大社群平台延燒，引發兩極討論。回顧2024年，愛莉莎莎高調分享自己在泰國購屋的消息，當時不少粉絲還大讚她眼光精準、布局海外資產，不過隔年泰國與柬埔寨因邊境劃分問題爆發衝突，雖屬區域性爭議，卻讓部分網友將2件事串聯，笑稱：「買哪裡哪裡就出事。」更有網友指出，其實泰國房市早在去年就面臨價格修正與銷售趨緩問題。但真正被封為「房市反指標」，關鍵在於2025年愛莉莎莎宣布於杜拜購入房產，未料近期以伊情勢緊繃，伊朗向周邊區域發射飛彈進行報復行動，中東局勢動盪，杜拜作為區域重要城市，也被網友拿來對照。不少人留言表示：「看到杜拜新聞第一個想到她」、「還特地查她是不是人在當地」，顯示討論已從單純玩笑轉為高度關注。在社群平台上，有人以戲謔口吻稱她為「房產界巴逆逆」，形容她命中率過高，甚至有人半開玩笑表示：「誰來推薦她去買中國的房子」、「我們精準一點，請她對北京房市感興趣」，相關貼文轉發數飆升，形成另類迷因文化。然而也有理性聲音指出，將國際衝突與個人投資決策強行連結並不公平，更有人反酸：「月薪三萬的人在替月薪三百萬的人操心？」提醒大眾不必過度放大娛樂話題。值得注意的是，愛莉莎莎過去多以分享自身理財與投資經驗為主，並未公開鼓吹他人跟進操作，支持者認為她僅是揭露個人資產布局與生活規劃，與所謂「反指標」無直接關聯。在資訊爆炸時代，時間巧合容易被放大為話題焦點，但專家提醒，國際政經局勢本就受多重因素影響，不應簡化為個人投資決策所致。