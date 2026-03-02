我是廣告 請繼續往下閱讀

全台各地昨（28）日舉行228紀念活動，桃園市議員黃瓊慧批評，市府沒有唱名受難者，活動流於形式。對此，桃園市政府發聲反擊，相關流程與前市長鄭文燦時期大致一致，當時也未一一唱名，請勿把莊嚴活動當成自己操作聲量舞台。黃瓊慧昨出席桃園蘆竹228紀念，事後發文批評，參加追思的受難者家屬眾多，但市府沒有一一唱名，只有把受難者名單寫在旁邊的板子上，也只安排市長在台上輕描淡寫的帶過和獻花，而她認為市府應能再做更多，而不只流於形式。針對黃瓊慧批評，桃園市政府新聞處長羅楚東回應，228追思活動相關流程自前市長鄭文燦延續至今大致一致，當時也未現場逐一唱名受難者及家屬，為何同樣的致詞、獻花安排在鄭前市長任內不成問題，在張市長任內就流於形式？羅楚東更指，黃瓊慧過去3年未曾出席市府228紀念活動，今年碰到選舉才想到該參加，難道參加了還怕外界沒發現，需要用批評市府來加深外界印象？如果批評年年參加追思活動的張市長是流於形式，那直到選舉年才來參加的民代應該怎麼被評論？