社群平台巨頭再出重手打詐！Meta在26日宣布，已正式對橫跨中國、越南與巴西的4家詐騙廣告商提起訴訟，並向另外8家聲稱能協助客戶規避平台審查機制的行銷顧問公司發出警告函，強調將透過法律與技術雙軌並進，全力封堵假冒名人與品牌的詐騙產業鏈。Meta指出，任何試圖在旗下平台從事欺騙行為、藉此牟利的不法分子，都將面臨追究責任的後果。這波行動除了訴訟與法律警告外，也同步採取多項技術措施，包括暫停可疑付款方式、停用相關帳號、封鎖涉案網域名稱，並與產業夥伴共享威脅情報，以強化整體防詐防線。根據公司說明，詐騙集團常盜用名人肖像與知名品牌形象製作廣告，誘導用戶點擊後導向詐騙網站，進而要求填寫個資或進行匯款。為此，Meta已導入臉部辨識技術，專門比對名人照片與廣告素材，目前已涵蓋全球超過50萬名人帳號，降低影像被濫用於詐騙廣告的風險。Meta進一步指出，詐騙者也持續進化手法，其中一種常見策略是所謂的「偽裝」技術。這類手法會在廣告審查過程中呈現看似合規的內容，一旦通過審核，實際對外顯示的卻是截然不同、帶有詐騙導向的版本，藉此干擾平台的審核機制。針對上述挑戰，Meta表示已開發最新AI工具，加強分析與辨識這類惡意偽裝技術，更有效揪出導向有害網站的廣告內容。公司強調，將持續優化偵測模型與產品功能，確保一般用戶帳號與合法廣告主的權益不受侵害。面對日益複雜的跨境詐騙網絡，Meta坦言打詐是一場長期抗戰，但也重申絕不鬆手。隨著人工智慧與跨平台合作機制持續升級，平台未來將更積極主動攔截可疑廣告，力圖在保障言論與商業活動的同時，為用戶打造更安全的數位環境。