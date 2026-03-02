我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tommy Chen日前發文向LaLa道歉。（圖／Tommy Chen IG@taiwanswag）

「國光女神」蘇心甯（LaLa）的男友Tommy Chen，近日突然在IG發出長文向她道歉，坦承在交往期間跟其他女生有不當聊天對話和互動，話題引發關注。今（2）日LaLa證實與Tommy分手，結束7個月戀情，坦言這段時間所承受的精神壓迫與多重背叛，讓她身心狀態面臨很大的打擊，但身為一名母親，無論生命中遇到任何低潮，都要為了孩子堅強起來，目前已尋求醫師協助，並努力調養身體。LaLa今正式回應感情事件，證實和男友Tommy已經正式分手。她提到「這七個月裡，我付出了最深且最真誠的信任與支持」，雖很感激對方陪她渡過喪父之痛、生活陪伴，甚至一度讓她重新燃起對愛情的希望。不過Tommy交往期間與其他女生有不當的互動，已嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線，LaLa遭遇背叛後，表示身心狀態面臨很大的打擊，目前已尋求專業醫療的協助，正努力進行身心修復與健康管理。回顧整起事件，Tommy日前在社群上公開向LaLa道歉，表示「在我們交往期間，我跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，這是我不成熟，也是對妳極大的不尊重」，坦承對女生造成了很大的傷害，會深刻反省自己的行為，也願意承擔所有責任。Tommy認錯態度雖然引來許多網友稱讚，但卻引發LaLa閨密成語蕎等人的不滿，成語蕎在留言區質疑：「有確定你們只有聊天嗎？沒有更多？」另一位好友則爆氣嗆：「所有骯髒的事情都沒有講清楚。」怒批對方是超級無敵骯髒的大爛人，把Lala傷害到不成人形，「你死一萬遍都不夠！」