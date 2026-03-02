我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團33輛豪車的市價、二手價、起標價、拍賣價一覽表。（圖／記者劉松霖製圖）

臺北地檢署偵辦涉及跨國洗錢、來台從事非法博弈的柬埔寨太子集團，囑託行政執行署臺北分署將去年扣案的33輛豪車於偵結起訴前變價拍賣，今日在警察專科學校舉辦「入場費50萬」、堪稱史上門禁最嚴的拍賣會，最終拍出24輛豪車、總收入4億3662萬元；超跑車迷最關注的「四大神獸」售出兩輛：「馬王」Ferrari LaFerrari、「蛙王」Porsche 918 Spyder分別以1億3500萬及5600萬拍出，「山豬王」Bugatti Chiron Sport起標價9500萬元、McLaren P1起標價7000萬元，在開賣時段連一次喊價都沒有，由拍賣官直接宣布流標。本次拍賣會中，起標價及得標價最高者均為「馬王」Ferrari LaFerrari，由知名車商謝瑞益擊退其他3名對手、歷經13次競標後得手。「四大神獸」外仍有身價非凡之車款如MCLAREN Senna LM、FERRARI MONZA SP2，起標價均為9000萬元，MCLAREN Senna起標價則是6400萬元，但這三款車都流標，FERRARI MONZA SP2曾有應買人出價1億元，卻因未達底標而流標，另外兩款則和「山豬王」相同下場，完全無人喊價。以拍定價來排行，榜首是「馬王」Ferrari LaFerrari的1.35億元，第二名是FERRARI 812-COMPETIZIONE的6500萬，第三名是「蛙王」PORSCHE 918 SPYDER的5600萬。在開拍前的鑑賞時間，有車迷雖知外界最關注「四大神獸」，但畢竟是考驗億元等級的鈔能力，實際拍定較看好3千萬以下的豪車，以拍賣結果而論確實如此，9輛流標車之中6輛起標價2千萬元以上，FERRARI、PORSCHE等多款拍定的車輛，起標價從110萬到1900萬之間。