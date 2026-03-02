吳建豪去年與言承旭、周渝民（仔仔）合體舉辦演唱會，讓無數當年因《流星花園》入坑F4的劇迷青春回憶湧現；同年底他推出新專輯《Dance Until We Die》，展開密集宣傳行程，登上多個YouTube節目暢聊演藝生涯，近日在《驚奇玩起來AmazingTalkerShow》中，除了透露小時候被霸凌，更親口回憶當年拍攝《流星花園》的片場往事，不只首度公開大S（徐熙媛）私下對他的貼心照顧，「她對我最好，在片場她對我最貼心，她真的很照顧我，總是一直確認我沒事。」還重現一段大S不敢比中指的可愛動作，讓現場來賓全被融化。
被問到當年《流星花園》拍戲時誰對他最好，吳建豪幾乎沒有猶豫，直接秒答：「大S。」他形容大S真的很像天使，在片場對他特別貼心，總是主動關心他的狀況，「總是一直確認我沒事。」很多時候兩人會因為一些傻氣小事笑個不停，那種單純又溫暖的氛圍，至今想起來都覺得很珍貴。
吳建豪也分享自己年輕時其實相當叛逆，愛比中指、愛耍帥，當時還曾起鬨要大S一起比中指，結果對方笑著回他：「我做不到！」最後乾脆用食指代替中指，他也重現當時大S的手勢，主持人與來賓當場被可愛到，直呼很想再親眼看看大S自然又溫柔的模樣。
大S是《流星花園》的女主角杉菜，當年與F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪紅遍全亞洲，掀起一整個世代的偶像劇狂潮；她之後主演《戰神》、《泡沫之夏》、《保持通話》等作品，同樣締造高討論度與收視佳績，穩坐華語戲劇一線女演員地位。
不過她於2025年因A型流感併發肺炎，在日本東京病逝，消息震撼各界，其丈夫具俊曄為了紀念愛妻，特別在金寶山打造大S雕像，讓親友與粉絲有一處能夠前往追思、寄託思念的地方。
吳建豪也分享出道契機，他從小在美國洛杉磯長大，讀書免不了被霸凌，當時認識L.A. Boyz的黃立成、黃立行，有次黃立成半開玩笑對他說：「你現在在幹嘛？為什麼不回亞洲，去那邊耍廢，搞不好就紅了。」這句話後來成了神預言，他一回台灣，第一個演藝工作就是參演《流星花園》，飾演F4成員美作，一夕爆紅。
其實吳建豪原本回台是想發專輯，歌曲都已經錄好，卻碰上盜版猖獗，經紀公司遲遲未予回覆，專輯最後無法推出，他一度打算返回洛杉磯，沒想到卻被媽媽阻止：「不行，你給我待一年，至少你回來的時候中文會變好。」他當時還哭著答應「好吧……」，也正是這一年，澈底改寫他的人生。
