▲小S（左起）、范瑋琪、吳佩慈、阿雅、范曉萱、賈永婕現身大S雕像揭幕儀式。（圖／經紀公司提供）

大S（徐熙媛）紀念雕像「熙媛的永恆軌道」昨（2）日在金寶山「碑林名人區」揭幕，徐家親友、大S演藝圈好友親自到現場參加追思會，「S幫」四姐妹成員阿雅（柳翰雅）今（3）日發文追念大S，除了透露對方常常入夢，也說自己看見雕像後便知道最懂大S的人就是其丈夫具俊曄。阿雅在小紅書發文悼念大S，她說過去一年都不敢深想，怕面對摯友離去的傷痛，「也許這也是經常夢見妳的原因」，阿雅表示，大S走得瀟灑，還好把笑容和溫柔留給了大家，而她昨天看見雕像後，知道最懂大S的就是具俊曄。此外，阿雅也分享范曉萱所說，每個人活著的方式不一樣，大S現在是活在大家心裡，「但是思念和感傷，還是會突如其來的襲擊」，阿雅透露，大S走了之後，姐妹們的聚會常常是「笑著笑著就哭了，哭著哭著又笑了」。文末，阿雅說：「在聚會散場後，我抬頭看了一下夜空，我在想，妳是否也在回到的那顆星球裡，和我們一起又哭又笑著，我們很想妳。」阿雅（柳翰雅）日前接受大陸雜誌《人物》訪問，回憶去年過年她正與女兒在國外滑雪，回到室內打開四姐妹的群組，當下聽見小S極度崩潰的聲音，訊息中簡短交代了病情，最後小S用顫抖的語氣吐出「熙媛剛剛走了...」幾個字。與小S相識超過30年的阿雅說，她從未聽過小S如此心碎的聲音，這則語音讓她一輩子難忘。阿雅因為時差關係當下無法立刻聯繫徐家人，她就這樣獨自在飯店房間的客廳靜坐了一整夜，隨後才敢聯繫范曉萱，兩人痛哭一場後，阿雅就推掉所有工作，立刻飛回台北陪伴小S兩個禮拜。在台北陪伴小S的日子裡，阿雅目睹了小S在極度悲慟中掙扎的模樣，她透露，小S當時努力維持生活步調，試著做日常家務，但情緒往往在瞬間崩塌：「很多時刻，上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭。」所幸在小S丈夫許雅鈞與女兒們的悉心照料下，小S才漸漸從悲傷中「撐起來」，重新回到自己的生活軌道。阿雅感嘆，大S走得乾脆，風格快狠準，確實是「非常熙媛」的方式。