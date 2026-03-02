南韓人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）將於本週六（3/7）站上台北大巨蛋開唱，3萬多張票券在1月開賣即完售，今（2）日主辦單位KKLIVE宣布加賣視線不良區，包含之前全區域的退票在內，通通在3月4日（星期三）中午12點於KKTIX開賣。
i-dle五天後大巨蛋開唱 主辦加賣全區票券
i-dle大巨蛋演唱會門票開賣即秒殺，許多歌迷哀嚎買不到票，KKLIVE稍早釋出經理，表示：「視線不良區加開確認！《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》將於3月4日（三）中午12：00重新開賣，包含看台區域視線不良區及全區域之退票，將會同步釋出供歌迷購買，敬請把握最後機會！」
i-dle台北大巨蛋演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》將於3月7日 (六）19：00登場，票價分為：7180元（VIP）、7100元、6880元、6280元、5980元、4980元、4580元、3680元、2480元、2280元，當時採取3階段售票，包含會員Berriz優先購、國泰世華CUBE信用卡優先購、一般民眾全面開賣，一人可買4張；這次加開亦是如此，通通只在KKTIX開賣，詳情請至主辦單位KKLIVE臉書查詢。
📌i-dle大巨蛋演唱會資訊：
演出日期：2026年3月7日 (六）19：00
演出地點：臺北大巨蛋
演出票價：7180（VIP）、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280 （全場座席，對號入座）
售票系統：KKTIX
資料來源：KKLIVE FB
