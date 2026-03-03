我是廣告 請繼續往下閱讀

這3個動作是我親測最有效的睡眠開關，不需要瑜珈墊，只要在床上就能做，試著把這5分鐘留給自己，你會發現隔天醒來神清氣爽！把壓力留在昨天，一起改善睡眠品質吧！」以下是張治療師3個動作細心講解分享：

「快樂嬰兒式1分鐘」：

▲打開睡眠開關動作一「快樂嬰兒式1分鐘」，加入左右擺動可以安定大腦。（圖/臉書＠倍康脊背諮詢中心）

「抱膝排氣式1分鐘」：

▲打開睡眠開關動作二「抱膝排氣式1分鐘」，可以舒緩腰椎的壓力！（圖/臉書＠倍康脊背諮詢中心）

「臥姿束角式3分鐘」：

▲打開睡眠開關動作三「臥姿束角式3分鐘」，閉上眼睛徹底平靜思緒，讓身體慢慢的沉入床的重量感。（圖/臉書＠倍康脊背諮詢中心）

背脊治療師親測「3動作秒睡」萬人朝聖爆紅！記者實測結果曝光

但記者可能平常就沒有睡眠問題，因此沒有感覺到特別想睡，但是最後一個「臥姿束角式」在安靜的環境下，閉目養神真的還不錯，腳還有一點拉筋的感覺，等到哪天真的失眠的時候，再搬出來測驗看看！如果你或者親朋好友睡眠品質大有問題的話，不妨跟著專家一起花5分鐘睡前試試看這些動作，也許你的睡眠問題會迎刃而解唷！

但記者可能平常就沒有睡眠問題，因此沒有感覺到特別想睡，但是最後一個「臥姿束角式」在安靜的環境下，閉目養神真的還不錯，腳還有一點拉筋的感覺，等到哪天真的失眠的時候，再搬出來測驗看看！