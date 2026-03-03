我是廣告 請繼續往下閱讀

《CTWANT》昨（2）日報導即將卸任的國民黨籍彰化縣長王惠美有望接任內政部或教育部長，多位彰化縣議員的反應曝光。其中，民進黨籍的5連霸議員賴清美就認為對王惠美充滿信心；不過，國民黨籍的議員曹嘉豪反而認為：「黨中央應該給王惠美一個不分區立委的位置，將8年地方經驗帶到中央。」根據《CTWANT》指出，現年58歲的王惠美問政風格圓融，藍綠都吃得開，恐怕會是新的黑馬。而對此，賴清美認為，她很感謝中央政府展現跨黨派合作的意願，若地方首長能進入中央服務，將有助於中央與地方的溝通更為順暢，她也對王惠美縣長充滿信心，相信一定能為彰化縣爭取更多實質的建設經費與福利資源。不過，曹嘉豪則持不同看法。曹嘉豪指出，即使王惠美在推動縣政時的政黨色彩不明顯，她的立場一直都很明確，不會改變。而曹嘉豪也直言，聽到王惠美可能入閣的消息傳出，他心裡只有一個問號！曹嘉豪更建議，反而是國民黨中央應該思考一下，是否能給王惠美一個不分區的機會，讓她能有機會把地方的經驗帶到中央？