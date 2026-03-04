金州勇士隊在今年交易截止日前送走潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），隨著這位小將轉隊後大爆發，如今這項決定正讓球團承受巨大輿論壓力。根據美國媒體《sportsculture》報導，亞特蘭大老鷹隊傳奇球星、名人堂成員威爾金斯（Dominique Wilkins）在近日的轉播中公開嘲諷勇士隊的選才眼光，並大方感謝勇士隊將這位剛滿23歲的天才球員拱手讓人。
名人堂前輩公開致謝 質疑勇士判斷力
在上週日老鷹對陣波特蘭拓荒者的比賽中，庫明加完成了一記技驚四座的單手隔扣，對象正是受矚目的新秀楊瀚森。當時擔任球評的威爾金斯在直播中語帶諷刺地表示：「喔天哪，謝謝金州勇士隊，我們非常感激。」
威爾金斯進一步表示，他對於庫明加展現出的驚人運動能力並不意外，因為這類表現過去在庫明加效力勇士期間就曾出現。威爾金斯直言：「我實在無法理解，你怎麼會放棄一個這麼年輕又極具天賦的球員。」他對勇士教練團在過去四年半中始終無法徹底開發庫明加的潛力感到不可思議。
威爾金斯的觀點顯然引起了亞特蘭大球迷的共鳴。在庫明加對戰拓荒者狂砍21分、並率隊取得135-101大勝的過程中，主場觀眾席甚至響起了「謝謝勇士」（Thank you Warriors）的嘲諷口號。
統計庫明加轉戰老鷹後的前三場比賽，場均繳出21.3分、7.7籃板、3.3助攻及1.7抄截的驚人數據，投籃命中率高達68%，三分命中率也有56%。老鷹隊全明星前鋒強森（Jalen Johnson）也對庫明加的加入感到興奮，認為兩人能在切入與傳球端產生絕佳化學反應。
總教練點評無私打法 老鷹季後賽形勢大好
老鷹隊總教練史奈德（Quin Snyder）則多次讚賞庫明加的無私態度。史奈德指出，庫明加在場上非常專注於傳球與團隊配合，在快攻中的本能反應與球場視野令人印象深刻。
目前老鷹隊正處於四連勝的巔峰狀態，戰績提升至31勝31負。他們將於週三前往客場挑戰密爾瓦基公鹿隊，外界持續關注庫明加是否能維持高效率表現，繼續讓老東家臉色難看。
