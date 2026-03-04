我是廣告 請繼續往下閱讀

賓果日常不要亂玩，沒有獎金加碼，錢只會如雪花般的持續做公益，要玩就等端午節跟中秋節有加碼再試手氣

▲網友討論賓果平常沒有加碼不要亂玩，獎金CP值降低，虧錢偏多引起廣大迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

賓果春節加碼結束！彩券行老闆認了：平日亂買更容易虧

但是如果在沒有加碼的時候購買，只能獲得2000元，CP值真的大幅下降

但中獎率超低，很可能無數個250元還是乖乖做公益。

▲賓果加碼、平日差異一圖看懂，三星成本同樣是1000元，中獎一期獎金從4000元變成2000元；六星本來中獎率就很低，多數都是做公益。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

沒有獎金加碼平常亂買很快就會輸很多了，三星電選四倍十期1000元中獎常常只有2000元，可能比刮刮樂投報率還差

賓果端午節、中秋節還有加碼！熱潮延續銷售額成績待公布

這兩大節日雖然都有加碼，但是卻不是加碼「星號玩法」，而是其他三種包括「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」

▲賓果2025年在端午節以及中秋節加碼，只有加碼除了星號玩法以外其他三種，跟春節加碼不同，民眾到十台彩公布消息要自己看清楚。（圖/台彩提供）

去年春節期間賓果彩券銷售額47.36億元，跟2024的23.53億元爆增101.2%

台彩「賓果BINGO」彩券加碼已經結束囉！去年掀起的賓果風潮，今年春節加碼依舊火熱，除了「三星電選四倍十期」之外，還有「六星電選十組一期」主打高額獎金也是非常夯，但這些都是因為台彩有獎金加碼的關係，就有網友討論「加碼結束夢也該醒了！平日不要亂玩賓果，加碼要等端午節跟中秋節」，貼文引起廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「一年一度賓果春節加碼結束了！沒中獎的夢也該醒了，再提醒大家，，腳踏實地好好工作吧！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「加碼三星才有1000變4000，平常只有2000，CP值超低」、「六星日常中獎2萬5000元，雖然還是很高，但中獎率低到不行，不要再浪費錢了！」而網友提到的沒有說錯，大家在春節加碼時愛玩的「三星電選四倍十期」成本1000元，在加碼時中獎一期就能獲得4000元，；至於今年最新6星玩法，雖然平常沒有加碼全中也有2萬5000元，信義區彩券行老闆也告訴記者：「這五天看下來，虧錢的還是非常多啦！平日沒有在玩賓果的人，，平常大多數顧客還是買大樂透、威力彩或今彩539居多。」至於彩迷提到端午節、中秋節賓果還會加碼其實只有對一半，因為以去年來看，，被彩迷嫌棄加碼縮水。如果今年還是走同樣加碼套路，在這兩天還是不適合購入「三星電選四倍十期」跟「六星電選十組一期」這種玩法喔，千萬不要到時候買錯，CP值大打折扣。今年春節加碼賓果可以說是延續去年熱潮，《NOWNEWS》記者一連去三天彩券行直擊，店員真的忙翻天，現場購買賓果彩券口訣不間斷，還延伸出許多新的玩法來搏大彩金，，今年不曉得有沒有再超越去年，銷售成績就等台彩統計後公布囉！