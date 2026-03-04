我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明、Angelababy曾舉辦世紀婚禮，最後離婚收場。（圖／翻攝自微博）

中國女星Angelababy（楊穎）2015年和黃曉明結婚，2022年離婚，黃曉明後來和網紅葉珂搭上線，但很快地分手，再度結交新歡，對方疑似是小22歲歌手。反觀Angelababy的感情狀態如一灘死水，直到最近被爆出有新戀情，對象年紀比她小。中國狗仔「劉大錘」在直播中被網友問，Angelababy離婚後有沒有談過戀愛？他斬釘截鐵地說，「談過，我們之前在橫店那拍過一回。」但當時Angelababy的工作人員聲稱她單身，劉大錘馬上吐槽，「單身個屁」。Angelababy和黃曉明離婚後一度經歷封殺危機，去年解禁後將重心移至香港，劉大錘的其他狗仔同事也透露，Angelababy的男友是在香港認識的，年紀比她還小，但因為她現在都在香港，還沒有拍到過。無論如何，Angelababy的粉絲都希望她能找到真愛，「離婚有自己的生活很正常」、「黃曉明都交這麼多了，交男友怎麼了」、「希望她能幸福」。