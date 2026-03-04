2026年節氣驚蟄將在明（5）日到來，今年驚蟄與天赦日罕見重疊，是80年一遇的最強轉運吉日。根據易經專家王昆山表示，驚蟄搭配天赦日能讓運勢重啟翻身，提供驚蟄天赦日禁忌、吉時，以及3招開運法包括「翻轉清債法、天赦改運紅包法、點燈續財法」。王昆山提醒，若民眾使用紅包開運法時，記得說出「今日天赦，我願改過遷善，重啟財運」，可讓能量更強，願望更有機會達成。
📍2026驚蟄3/5逢天赦日！2026首個天赦日轉運
2026年3月5日（週四）是驚蟄與天赦日重疊的難得時辰，驚蟄象徵春雷初響、萬物甦醒；天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。兩者相遇代表的不只讓運勢小修小補，而是整個循環的重啟。2026年3月5日是「天赦日」又是傳統24節氣「驚蟄」，錯過得再等80年。
📍驚蟄由來
驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，太陽運行到達黃經345°時，通常位於每年3月5日或3月6日，2026驚蟄則在3月5日（週四）21時58分43秒到來，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發景象，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，因此將節氣定名為「驚蟄」。
📍天赦日是什麼
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
📍2026驚蟄撞天赦日：吉時
辰時、巳時（07:00–11:00），陽氣上升，最適合做「清理、立願、重啟」三件事，這段時間行動，能量最順。
📍2026驚蟄撞天赦日：開運法
🟡開運法1：翻轉清債法
早上先整理玄關與門口，鞋子排整齊、丟掉舊雜物、清理灰塵。
🟡開運法2：天赦改運紅包法
準備一個全新的紅包袋（可帶金色元素）。放入兩張黃紙：一張是「懺悔清單」寫下過去做錯的財務決定、一張是「願望清單」：寫下具體的願望與行動計畫。面向東方，唸出自己的名字說：「今日天赦，我願改過遷善，重啟財運。」紅包放個人財位至少三天不動，三天後當願望達成後燒掉即可。
🟡開運法3：點燈續財法
可到廟裡點財神燈或光明燈。若不方便，在家中個人財位或東方（丙午年流年財位）點暖黃色 LED 燈。
📍2026驚蟄撞天赦日：禁忌
🟡禁忌1：不情緒化消費
🟡禁忌2：不抱怨、不翻舊帳
🟡禁忌3：不只求神卻不改習慣
🟡禁忌4：不衝動投機
資料來源：王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。