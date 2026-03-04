37歲中國女星李雨桐（Luyee）本月2日公開舉報薛之謙涉犯重婚罪，讓她與薛之謙的10年恩怨再度掀起關注，李雨桐的身分也引發討論。據悉，李雨桐曾參加過《快樂女聲》選秀比賽，也發行過單曲，當初和薛之謙因合作開設服飾品牌才交往，最後薛之謙卻選擇與前妻高磊鑫復合，此事讓李雨桐相當崩潰，甚至罹患憂鬱症。她2017年時就出面指控過薛之謙逼她墮胎，還聯手前妻騙她1000萬人民幣（約新台幣4600萬元），雙方過往糾葛複雜且驚人。
李雨桐是誰？開撕薛之謙掀兩岸關注
李雨桐出生於音樂世家，父母皆為上海音樂學院高材生，她本人則在2011年透過《快樂女聲》展露頭角。2012 年起，她以各佔 50% 股份的身分與薛之謙合開網路品牌服飾店，負責設計與擔任模特兒。兩人的衝突在2017年薛之謙宣布與前妻高磊鑫復合時全面爆發。
李雨桐當時以連環長文配合轉帳紀錄、錄音檔等關鍵證據，指控薛之謙逼她墮胎、騙財騙色，重創薛之謙的公眾形象，也因此被網友封為「求錘得錘」的爆料鼻祖。即便薛之謙隨後反擊指控李雨桐曾出軌且其家人索要鉅款，但李雨桐始終堅持自己才是這段感情中被經濟剝削的一方。
李雨桐控薛之謙騙財騙色 要她幫承擔千萬離婚補償
根據李雨桐的說法，這場金錢紛爭的核心在於薛之謙當時與高磊鑫的離婚協議。她指控薛之謙以「高磊鑫索要1000萬分手費才肯離婚」為由，誘導她共同承擔這筆費用，甚至表示薛之謙曾多次親自提著手提箱到她家中領取現金，並扣除她在服飾店應得的分紅。
對此，薛之謙當時發聲澄清該筆1000萬元純屬他的個人資金，強調自己在經濟上絕無虧欠李雨桐，甚至反指李方曾因流產索要5000 萬人民幣（約新台幣2.3億元）。雙方對於品牌分紅、買車買房的帳目計算各執一詞，讓這場「千萬債務」成了中國演藝圈最著名的羅生門。
李雨桐被薛之謙逼墮胎？導致罹憂鬱症
除了金錢糾紛，李雨桐最令人震驚的指控莫過於被逼墮胎的往事。她曾公開診斷病歷，詳述自己因這段感情傷害而患上嚴重的憂鬱症。李雨桐表示，起初是因為薛之謙的父親渴望抱孫子，薛之謙便要求她懷孕來推動與高磊鑫的離婚進程；但當她懷孕後，薛之謙卻因擔心星途受阻及離婚條件談不攏，轉而要求她墮胎。
這段經歷對李雨桐造成了毀滅性的精神打擊，即便她在2021年已與演員吳懿韜結婚生子，但那段被逼墮胎的陰影仍令她痛苦至今，成為她多次重啟戰火的主因。
仍不放過薛之謙 李雨桐再掀過往恩怨
在經歷了數年的法律訴訟與短暫的表面和解後，李雨桐於本月2日再次投下震撼彈。她透過微博公開喊話，指控薛之謙設下「仙人跳」陷阱令她深陷抑鬱長達12年，並加碼舉報其涉嫌重婚罪。
針對李雨桐揚言要曝光「所有真相」的舉動，薛之謙經紀公司隨即於3日發布嚴正聲明，痛斥其言論嚴重失實、涉嫌惡意誹謗。儘管李雨桐後來刪除了部分爭議博文，但這場跨越10年的法律與名譽攻防戰還在持續延燒，中國及台灣都有許多粉絲關注此事。
資料來源：百度百科、微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
