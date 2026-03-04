我是廣告 請繼續往下閱讀

哈米尼的遺計：打破遊戲規則

▲伊朗最高領袖哈米尼官邸遭到美國和以色列空襲飛彈擊中。（圖／美聯社）

分散化指揮：防範「斬首行動」

戰事升級：重創全球能源供應

▲伊朗襲擊了阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克等鄰近國家，根據《CNN》追蹤整理，伊朗打擊周邊國家境內的主要目標在圖中以紅點標示。（圖／截取Google地圖，NOWNEWS今日新聞後製）

代理人全面介入

分析：伊朗的豪賭與孤立

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在上週美以聯合空襲中喪命後，有外媒披露，伊朗軍隊已啟動一項由哈米尼及德黑蘭高層將領預先擬定的「玉石俱焚」計畫，旨在波斯灣製造混亂、重創全球市場並推高戰爭代價，企圖以此壓力迫使美國與以色列停止攻擊。根據金融時報報導，一名伊朗政權內部人士透露，哈米尼及其親信在去年6月與以色列經歷了災難性的「12日戰爭」後，便開始研擬這項「詳盡」的計畫。內容包括攻擊能源設施、癱瘓區域航空交通。該內部人士表示：「我們別無選擇，只能升級行動並點燃大火讓所有人看到」，「當我們的紅線被無視國際法的行為跨越時，我們便不再遵守遊戲規則。」儘管哈米尼及包括國防部長、革命衛隊首長在內的至少六名軍政高層已在美以的大規模轟炸中喪生，該計畫仍已開始執行。哈米尼死後數小時宣布成立的三人臨時領導委員會成員之一的阿哈非（Ayatollah Alireza Arafi）2日在影片聲明中表示，「這場戰爭正依照哈米尼的設計從容進行。」為了防止領導層遭暗殺導致指揮癱瘓，伊朗採取了「去中心化」的軍事決策模式。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）1日對半島電視台表示，目前的軍事單位皆處於獨立且稍微孤立的狀態，軍隊正根據預先設定的總體指令行動，無需等待高層下令。這種戰術反映了去年6月戰爭的教訓，當時伊朗對以色列的情報滲透能力感到震驚。這次，基層部隊在失去最高指揮官的情況下，仍能與指揮中心保持協調並迅速展開報復。隨著2日市場開盤後，伊朗大幅升級行動，派遣無人機攻擊卡達的關鍵天然氣設施及沙烏地阿拉伯最大的煉油廠之一。由於卡達是全球液化天然氣的主要供應國，此舉導致供應暫中斷。隨著全球約五分之一能源必經的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運停擺，油氣價格隨之飆升。伊朗無人機更襲擊了阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼和巴林的飯店、機場與港口。伊朗還向區域內美軍基地發射多波飛彈與無人機，並被懷疑攻擊了位於賽普勒斯的英國基地。一名內部人士警告，這波報復包括針對杜拜飯店等目標，「讓任何接待美國人的地點都變得不安全，沒有人會願意留在那裡。」他補充說，伊朗的海灣產油鄰國如今都將「面臨更高的投資風險」。與6月戰爭時的克制不同，伊朗此次將衝突視為「生存之戰」，在6月戰爭按兵不動的海外代理人也介入戰爭。真主黨向以色列北部發射飛彈，威脅在黎巴嫩爆發新戰爭；伊拉克民兵攻擊北部一處美軍基地，並聲稱曾鎖定巴格達機場的美國人，親伊朗支持者並試圖衝擊巴格達「綠區」的西方大使館。伊朗的策略是讓任何託付美國人的地點都變得不安全，並提高海灣鄰國的「投資風險」。然而，這種向鄰國開火的行為，極可能讓過去幾年試圖緩和與德黑蘭關係的鄰國轉而支持美以聯軍，使伊朗更加孤立。英國智庫RUSI研究員奧茲切利克（Burcu Ozcelik）形容，這是「惡夢般」的場景，德黑蘭正表現得像個「失去控制、非理性的瘋狂行為者」。目前衝突持續升溫，恐將更多國家捲入。英國已允許美國使用其軍事基地，包括格洛斯特郡的空軍基地及迪亞哥加西亞島，以對伊朗發動攻擊。伊朗高階安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）強硬表示，伊朗已經為「長期戰爭」做好準備。這場衝突正像螺旋般失控，威脅著要將更多國家捲入其中。