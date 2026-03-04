我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗開戰，美國總統川普稱在伊朗問題上，將「不惜一切代價」，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，美國股市週二全數走低，拖累台北股市今（4）日開盤下跌94.9點、來到34228.75點，隨後跌點擴大到700多點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.98點、來到307.83點。今日開盤逆勢上漲個股：協易機、益航、萬海、安可、萬海。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌40元、來到1895元；台達電開盤下跌55元、來到1285元；鴻海開盤下跌4.5元、來到224.5元。伊朗「鎖喉」荷姆茲海峽，布蘭特原油週二收盤飆升4.71%，西德州中質原油（WTI）同樣上漲4.68%，盤中油價一度飆升逾9%，反映市場對航運受阻的高度擔憂。不過川普隨後表示，美國將確保全球能源運輸暢通，若有必要，美國海軍將護送油輪通過荷姆茲海峽，並由美國國際開發金融公司（DFC）為航運公司提供政治風險保險與金融保障，以維持全球能源供應。油價急升也一度推高美債殖利率，市場擔心能源價格飆升可能重新推升通膨，進而影響投資人對聯準會（Fed）未來降息的預期。不過隨著油價回落，殖利率漲幅也同步收斂。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌403.51點或0.83%，收48,501.27點，那斯達克指數下跌232.17點或1.02%，收22,516.69點，標普500指數下跌64.99點或0.94%，收6,816.63點，費半指數大跌372.475 點或4.58%，收7,764.882點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲0.23%，蘋果下跌0.37%，Alphabet下跌0.96%，微軟上漲1.35%，亞馬遜上漲0.16%。半導體股全數走低，AMD下跌3.86%，博通下跌1.56%，輝達下跌1.33%，應用材料下跌5.60%，高通下跌2.06%，美光下跌7.99%。台股ADR殺聲隆隆，台積電ADR下跌4.33%，日月光ADR下跌7.81%，聯電ADR下跌5.80%，中華電信ADR下跌0.39%。