台北市萬華區華江里里長洪佳君日前出面指控遭地方有力人士性騷擾，且受害者不只她一人，卻因對方有權有勢而不敢指名道姓。針對此事，《鏡週刊》今（4）日揭露，加害者就是環南市場自治會長林勝東，林勝東不僅和媒體界關係好，也認識不少政商、警界人士，讓洪佳君雖出面指控，卻不敢揭露對方身份。《鏡週刊》今披露，洪佳君自爆拜訪對方辦公室時，剛好去借用廁所，對方卻擋在廁所門口，問她：「可不抱一下？」而當她藉故要離開時，才發現休息室和辦公室的門都被反鎖，讓她相當害怕，此時對方竟向她靠近，背後熊抱她並意圖強吻，還以按摩之名觸碰受害者身體，受害者當下已明確拒絕，仍只能強行掙脫。事發後，洪佳君傳訊息攤牌，明確表達不舒服的感受，得到林勝東藉口「抱歉，喝多了」，洪佳君再明確指出「沒有喝酒，已經明確說不」等，加害者才再傳貼圖表達歉意。根據《鏡週刊》報導，洪佳君事後出面控訴遭到性騷擾，雖無提到林勝東姓名，但地方耳語早已傳開，林勝東見狀便反而主動召開臨時會，要大家舉手投票是否要他停職？但現場竟無人舉手、沒有人敢說二話，讓林勝東相當得意，自稱「人雖風流但不下流」，甚至感謝大家支持。至於林勝東究竟何許人也，為何權勢大到讓里長、攤商都懼怕？根據《鏡週刊》揭露，林勝東年輕時混過幫派，常年在萬華打滾，黑白兩道的人脈都很廣，後來從事都更仲介，也賺了不少錢，再轉行經營家禽批發公司，光林家人就佔了台北畜產公司13條屠宰線的其中3條，林勝東也開過高檔海鮮餐廳，認識不少政商人士、警界高官，在媒體圈也吃得很開，逢年過節還會四處送全雞做公關。林勝東近年最廣為人知的新聞，就是曾在新冠肺炎疫情散播時，當著時任指揮官陳時中和時任台北市長柯文哲的面，現場飆罵時任區域立委林昶佐。《鏡週刊》更揭露，林勝東更曾拜託議員介入台北畜產公司要求調漲管理費一事，不僅讓管理費延遲漲價更引起攤商拒繳，讓畜產公司單月收入銳減好幾百萬，顯見林勝東利益關係之深，讓他更有恃無恐。而面對指控，《鏡週刊》指出，林勝東目前並未出面回應。