2026台灣燈會在嘉義登場，從3月3日起展出至3月15日，最大亮點莫過於「超級瑪利歐」燈區，吸引全台遊客目光。但近日有民眾實際前往台灣燈會現場，發現展區男廁太過詭異，不只採用露天設計，且四周沒有門與隔板遮擋，被網友砲轟「沒有隱私權！」引來嘉義縣府環保局緊急加裝帆布補強；但不同於男廁設計引發爭議，台灣燈會女廁採用流動廁所，不只有空調又乾淨明亮，廣受民眾好評讚賞「第一次遇到這種五星級的」。
台灣燈會男廁露天被轟沒隱私！環保局緊急出手補強
眾所矚目的台灣燈開幕後好評不斷，但有網友在Threads貼出一段短片，直擊台灣燈會男廁設計十分詭異，不只設立在公共空間採露天方式，且四周幾乎沒有擋板或門來當作阻隔，且一旁不遠處就是女廁，讓網友傻眼直呼「台灣燈會男廁好露天喔！」
影片曝光後，隨即引發網友在留言區開戰，一派認為「男性的隱私權在哪裡？」、「男生的男廁沒人權」；但另一派提供不同看法，坦言「這是臨時廁所啊！比較好，不然行動廁所這麼臭」、「我寧可上這個也不要上流動廁所」。針對男廁爆出設計爭議，縣府環保局昨日緊急加派人員前往補強措施，在現場多加了幾塊帆布遮擋。
台灣燈會男廁、女廁兩樣情！女廁有空調又乾淨：五星級等級
但不同於男廁設計爭議，台灣燈會女廁反而備受民眾好評，有民眾在Threads分享使用經驗，提到女廁同樣採用流動廁所，但裡頭裝設空調，不會感到悶熱有臭味，加上整體乾淨還附有衛生紙可使用，讓遊客大讚「這是什麼神仙流動廁所！第一次遇到這種五星級的」、「比日本還高級的流動廁所，希望大家好好愛惜」。
據了解，台灣燈會「五星級廁所」主打有暖氣的貨櫃式廁所，內裝乾淨舒適又明亮，天冷時還提供暖氣，致力於打造以人為本的公廁文化，2025年台灣燈會在桃園市舉辦時也有相同設計，當時亦被民眾盛讚「比家裡廁所還乾淨」，今年則延續相同規劃，再度延續好評。但今年女廁與男廁設計大相徑庭，也讓部分網友感嘆「怎麼感覺男生相對沒有人權」。
2026台灣燈會在嘉義！任天堂瑪利歐區最狂、「TECH WORLD館」預約秒殺
2026台灣燈會選在嘉義縣舉辦，今年與日本電玩大廠任天堂合作，設立2公頃「超級瑪利歐」特色燈區，主燈瑪利歐造型，高達10公尺，還有許多星星與燈光設計，現場還設立多種主題拍照打卡地點，讓民眾可以合影留念。
不只如此，現場還規劃「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，提供多樣遊戲服務，讓大小朋友都能玩得快樂；最吸睛的莫過於商品區，除了販售任天堂正版商品，還有多款台灣燈會限定商品。除了瑪利歐展區，本次台灣燈會還將2025大阪世博參展的「TECH WORLD館」移師嘉義首亮相，線上預約名額已全數額滿，人氣完全不輸瑪利歐。
🟡2026嘉義台灣燈會資訊
📍2026台灣燈會主題：《光躍台灣．點亮嘉義》
📍2026台灣燈會展出時間：3月3日（二）至3月15日（日）
📍2026台灣燈會展出地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
📍2026台灣燈會接駁車地點：高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時
📍2026嘉義台灣燈會官網：請點我
