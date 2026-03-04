我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣燈會男廁露天被轟沒隱私！環保局緊急出手補強

不只設立在公共空間採露天方式，且四周幾乎沒有擋板或門來當作阻隔，且一旁不遠處就是女廁

▲台灣燈會男廁設立在公共空間，採用露天設計，四周無門遮擋，被質疑沒有隱私。（圖／翻攝Threads）

台灣燈會男廁、女廁兩樣情！女廁有空調又乾淨：五星級等級

提到女廁同樣採用流動廁所，但裡頭裝設空調，不會感到悶熱有臭味，加上整體乾淨還附有衛生紙可使用，讓遊客大讚「這是什麼神仙流動廁所！第一次遇到這種五星級的」

▲台灣燈會女廁使用有暖氣的貨櫃式廁所，內裝乾淨舒適又明亮，天冷時還提供暖氣，致力於打造以人為本的公廁文化。（圖／翻攝Threads）

