隨著伊朗戰爭局勢白熱化，美國國務盧比歐（Marco Rubio）近日前往國會山莊，與參眾兩院議員進行簡報。他表示美國正逐步升級針對伊朗的軍事行動，並預告將擴大打擊範圍及動用更強大的武力，直言接下來「將讓蔣介石出場」。

「釋放老蔣」：動用壓倒性武力的代號

根據紐約時報報導，盧比歐在簡報中說道：「在接下來的幾個小時到幾天內，我們將對這些人『釋放老蔣』（unleash Chiang）。」

報導解釋，「釋放老蔣」這句話是冷戰時期的術語，用來隱喻即將動用「壓倒性武力」。該詞源自當年敦促美國武裝蔣介石、從共產黨手中奪回中國的集結口號。

打擊目標：徹底癱瘓恐怖政權

盧比歐強調，攻擊強度的提升將會非常明顯，外界很快會感受到攻擊範圍與強度的變化。「坦白說，隨著全球最強大的兩支空軍聯手瓦解這個恐怖政權，我們會拔掉它的牙齒。」他補充稱，此行動的最終目標是剝奪該政權威脅鄰國的能力，使其無法再躲在「免疫區」後，藉此發展核武野心。

