一名41歲越南女子日前在公路上遭埋伏綁架，被囚禁於旅館一夜期間遭毆打並被迫轉走全部存款，翌日更被押往柬埔寨邊境，所幸嫌犯途中停車用餐時疏於看管，她趁機逃脫報警。越南西寧省警方2月27日宣布逮捕8名涉案嫌犯，案件源於一場談判破裂的商業糾紛。根據《Tuoi Tre》與《Doi Song Phap Luat》報導，受害人L.T.M.原與44歲男子Vo Van Tuong約在平協社會面，商討共同生意的財務爭議。未料2月21日晚間，她騎機車行經62號國道木化橋附近時，遭Tuong與同夥駕駛租來的白色轎車攔截。警方表示，Tuong持刀脅迫她上車，另一名27歲男子Nguyen Van Nhan則搶走她的機車、手機、手提包及證件。嫌犯隨後將她載往距離逾70公里的西寧一間旅館。據《Tien Phong》報導，女子在旅館內遭人以掃把及水管毆打，並被迫將1.57億越南盾（約6,030美元）從銀行帳戶轉至Tuong名下。翌日清晨，嫌犯將她押上一輛七人座汽車，駛往鄰近柬埔寨的平協社，並恐嚇將把她賣往柬埔寨。途中車輛在62號國道旁餐館停車用餐，女子趁看守鬆懈衝出車外逃跑，成功抵達平協社警察局報案。警方將她送醫治療，醫生記錄其頭部、臉部、手腳等多處受傷。西寧省警察刑事警察科隨即展開追捕，先傳喚兩名嫌犯，其後陸續拘捕包括主嫌Tuong在內共8人。所有人目前面臨搶劫與非法拘禁指控。警方在囚禁女子的旅館內亦發現疑似冰毒吸食工具。近年越南頻傳跨境販運案件，不法集團誘騙或強迫受害人前往柬埔寨從事網絡詐騙。2025年前兩個月，北部海防市警方已救出12名被綁架販賣至柬埔寨的公民；同年2月，西寧邊防部隊亦接收177名自柬埔寨遣返的越南人，多數涉及詐騙活動。案件仍在進一步調查中。