我是廣告 請繼續往下閱讀

台64線快速道路今（4日）凌晨發生一起驚險的火燒車事故，一名28歲華姓男子獨自駕車行經東向16.7公里處時，車輛不明原因突起火燃燒。華男見狀後奮力破窗逃命，導致手部遭碎玻璃割傷，緊急送往醫院治療，所幸並無生命危險。警消獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，並於短短不到一小時內將事故車輛拖離，順利恢復全線通車，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這起火警發生在今（4日）凌晨1時2分許，當時華男正駕駛小客車沿台64線往板橋方向行駛。怎料，當車輛行經至外側車道時，疑似突發機械故障當場失去動力拋錨，隨後車體便開始冒出濃煙與火舌。面對突如其來的猛烈火勢，受困車內的華男情急之下，只能選擇以破壞車窗的方式驚險逃生，也因此造成手部受傷。警方獲報後立即派員前往現場實施交通管制外，消防人員也迅速佈線將火勢撲滅。為了防範夜間視線不良引發二次追撞，警方同步通報新北市交大調派緩撞車於1時20分趕抵現場警戒；隨後分局拖吊車也於1時40分到場支援民營懸吊作業。最終在各單位通力合作下，現場於凌晨1時52分迅速排除完畢，交通全面恢復正常通行。