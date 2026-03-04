曾任前立委費鴻泰辦公室主任、現為立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮，爭取代表國民黨參選台北市松山信義區議員。3日是元宵節，許原榮找了韓國瑜一起吃元宵，韓國瑜也全力相挺，大讚許原榮是他唯一推薦，最棒的市議員。

許原榮在粉專上傳影片。韓國瑜說，元宵節，大家吃元宵，祝福松山信義好朋友新的一年平安美好；元宵節吃元宵、松山信義需要原榮，相信原榮是最棒的市議員，韓國瑜唯一推薦，感謝松山信義好朋友，大家元宵佳節快樂。

許原榮長期協助費鴻泰經營選區，費鴻泰現為中嘉集團副董事長，許原榮決定接棒參選議員，繼續服務鄉親。

台北市松山信義區議員缺額三名，包括徐巧芯、王鴻薇轉任立委，許家蓓病逝，因本區原本就偏藍，加上徐巧芯王鴻薇過去都是吸票機，藍營新人都積極爭取，參選爆炸，包括黨前發言人李明璇、楊智伃及議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中和陳暉，再加上許原榮，預料上演6搶2戰況。



