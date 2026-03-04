我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中東戰火延燒，亞洲股市受到拖累，連續第三天下跌。日股今（4）日開盤走低，更一度大跌1700點，失守55000點大關。韓股則在前一交易日重挫7%後，開盤再跌逾6%，在盤中失守5600點大關。日經225指數今日開盤走低，以下跌808.17點的55470.88點開出，開盤半小時內血洗下跌超過1500點，跌幅逾.48%。後續持續走低，一度下跌超過1700點，跌破55000大關。由於市場擔憂美國和以色列可能升級對伊朗的攻擊，避險情緒蔓延，前一日美股主要指數全面下挫，拖累東京市場賣壓湧現。日經225指數在昨（3）日一度下跌超過1900點，創下年內最大單日跌幅。成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）同樣開低，以下跌53.85點的3718.32點開出。韓股部分，韓國綜合股價指數（KOSPI）今開盤大跌199.32點、以5592.59點開出。受到中東局勢影響，韓國股市遭到重創，KOSPI前一天收盤跌幅7.24%，報5791.91點，較前一交易日下跌452.22點。