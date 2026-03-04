放完了春節過年連假之後，迎來3月，是餐飲業的淡季，又逢3月8日婦女節，全台吃到飽餐廳都推出多樣優惠。像是推出「國際女王月」享有第二位或第三位38折之優惠，優惠者最低只要375元。另外也有半自助式餐廳推出主餐買一送一活動，《NOWNEWS今日新聞》整理共18個吃到飽餐廳品牌、全台共計有26家分店之3月份的優惠訊息一次看。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：
台北萬豪酒店提到，即日起至4月30日推出的「Garden Kitchen」的「主餐1+1」優惠，即是主餐買一送一，平日週一至週五午餐雙人同行點選任一主餐，另一位只須點用自助美饌，另一位將可免費享有同份主餐。
以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店館內餐廳於3月推出「國際女王月」主題活動，其中「敘日全日餐廳」不分平假日午餐、晚餐及下午茶皆享8折優惠。
除餐飲優惠外，3月在餐廳單筆消費滿1萬元即可參加「女王好禮抽獎」1次，獎項涵蓋台北六福萬怡酒店價值近兩萬的卓越客房住宿券、關西六福莊住宿券、六福村入園券、一禮烘焙法式經典蝴蝶酥禮盒、BEING SPA 1000元課程抵用券及多項餐飲折抵券等。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店內的吃到飽餐廳「悅．市集全日自助餐廳本季主打「大西洋風味之旅」，3月更推出女性專屬禮遇「女神節38同行、和牛寵愛無限」，凡於周一至周四午、晚餐及周五午餐時段，兩位女性同行用餐，第2位即可享38折優惠，每人853元起，並免費升級享用和牛料理吃到飽，包括南洋風味和牛、紅酒醬慢燉和牛。此外，3月每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員再享8折優惠。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，吃到飽餐廳「饗聚廚房」即日起至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠活動，三位成人同行用餐，且至少包含一名女性，其中一位的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠。
台北花園大酒店提到，飯店內的吃到飽餐廳「饗聚廚房」以多國風味自助百匯聞名，匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等特色料理，並提供哈根達斯冰淇淋、經典飲品及啤酒無限暢飲。
第三名享38折 優惠者最低只要431元
「饗聚廚房」平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位 1099 元+10%，此次在3月推出優惠活動，只要三人同行且需包含至少一名女性，三位之中任一人的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠，優惠者折扣後等於最低只要431元（899元乘以38折＋原餐價服務費89元）。
📍台北福華大飯店「彩虹座」、「珍珠坊」：
台北福華大飯店表示，彩虹座、珍珠坊兩家餐廳即日起至3月13日推出兩人同行優惠，全餐期週一～週五：兩人同行，第二人半價。彩虹座 現正推出「世界餐桌」以冬令食補匯聚多國經典料理，帶來跨國味覺旅程。珍珠坊自去年起推出港點粵菜吃到飽 菜單全新改版。
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
台北凱撒飯店表示，Checkers自助餐廳即日起至3月31日，推出「
專屬女神月」餐飲優惠，女性同行用餐第二位享3 8折優惠並免費升級和牛料理吃到飽。Checkers自助餐廳餐價為下午茶每人780元+10%～假日午晚餐1280元+10%，若是以下午茶來計算，38折折扣之後，享折扣者只要最低375元（780元乘以38折+原餐價服務費78元）。
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」：
台北美福大飯店表示，即日起至3月10日「彩匯自助餐廳」推出優惠活動，限時推出「彩匯新春有禮」線上旅展，午、晚餐及下午茶餐券最低折扣下殺至69 折，最低價下午茶券平均每張1040元，就可吃到牛排、花蟹等高檔豐富菜色。
下午茶可吃到油脂豐富的現切鮭魚、鮪魚等精選生魚片，以及花蟹、白蝦等海鮮，更能品嘗美福多道招牌牛肉料理，包含「美福牛肉麵」及肉汁飽滿的「現切爐烤牛肉」等。
午、晚餐超值套券也有最低76折，均提供有單人套券及雙人套券，「平日午餐單人券10張」每套1萬4100 元，平均每位僅需1410元（原價 1848 元）。而「平日午餐雙人券４張」的組合，平均每位也只要 1430 元，適用週一至週五的午間餐券，若要使用在假日或晚間餐期，每位優惠加價200元起。
另外，即日起至2026年12月31，也推出「壽星優惠」，於週一至週五的午、晚餐時段，只要四人同行享一位壽星半價。
📍饗 A Joy：
被封為「全台最貴buffet」的「饗 A Joy」將再進化，宣布攜手國際名廚江振誠（Chef André）打造「饗 A Joy」2.0，以策展思維升級高端Buffet的服務體驗，端出年度主題「四季交饗曲」，將春、夏、秋、冬轉譯為四個季度的味覺章節；每一季度座落於一處獨立料理台，隨季節變化做展台的連動設計與服務形式。打破傳統吃到飽追求「品項更多」的框架，將米其林級視野導入「精選盛宴（Selective Dining）」的儀式感與敘事體驗。
業者表示，江振誠將把「Selective Dining（精選盛宴）」的概念帶入「饗 A Joy 2.0」，讓高端buffet從單純的「追求品項更多」，走向更細緻的選擇與具備儀式感的用餐步調，重新改寫服務體驗。而由江振誠操刀設計的新菜色，預計將於3月中之後公布。
📍新竹喜來登飯店「盛宴自助餐廳」：
新竹喜來登大飯店表示，3月8日適逢「國際婦女節」，飯店為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，即日起至3月8日，於「盛宴自助餐廳」消費下午茶吃到飽，女性顧客可享有低至5折起的優惠，原價990元＋10%，折扣後等於495元再加99元（原餐價一成服務費），即594元，就能享有生魚片、壽司、蝦蟹、精緻熟食、甜點等料理通通都可吃到飽。
📍高雄洲際酒店「HAWKER 好客南洋餐廳」：
高雄洲際酒店表示，酒店內2樓的「HAWKER 好客南洋餐廳」將自即日起至4月30日，推出期間限定「南洋集錦巡禮」暢饗體驗，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式。
此活動集結超過15道的南洋經典風味，策劃「精選主餐搭配集錦無限續點（All-you-can-enjoy）」餐飲形式，餐價分兩種，克拉碼頭Clarke Quey每位880元+10%、紅燈碼頭Clifford Pier每位1080元+10%，菜色從香脆噴發的「金沙魚皮」、香麻濃郁的「印尼巴東醬炒海鮮」、傳承道地的「新加坡肉骨茶」與「馬來咖哩雞」，至經典甜品「椰絲球」等。
📍和逸飯店‧高雄中山館「Cozzi THE Roof 餐廳」：
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%。主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。
📍Asia49亞洲料理及酒廊：
位在49樓高樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，超值的商業午餐又有小菜吃到飽，因而備受好評，3月6日起推出泰、馬、台籍廚師團隊聯手打造的新版午間菜單，新品包括泰北黃咖哩雞腿麵、娘惹豆醬雞肉飯、打拋豬口袋餅等加上原本品項共14道，葷食菜色每道380元+10%，於非假日的午餐供應，附小菜吃到飽、每日例湯或冰紅茶、紫米西米露。5月29日前，還推出「三人同行特惠只要1000元(已含服務費)」之超狂優惠。
新菜色不少，像是靈感便來自馬來西亞小吃「潮州蒸大板」的「潮州蒸鱸魚佐葛粉」，改以滑順Q彈、吸汁力佳的日本葛粉絲鋪底，疊上鱸魚片、檸檬、番茄、薑絲，以紫蘇梅、蠔油、魚露、醬油等調味，鮮鹹夠味。
還有「娘惹豆醬雞肉飯」，以當地用來蒸魚、滷肉的發酵黃豆醬，加上炒香的干蔥泥及醬油、油蔥酥、椰糖煮成醬汁，再與去骨雞腿肉、馬鈴薯塊、香菇燴煮入味，醬香厚實、鹹甜交織。
還有「泰北黃咖哩雞腿麵」、「大馬咖哩炸豬排飯」、「白玉苦瓜鑲豬肉飯」、「打拋豬口袋餅」、「新加坡海南雞飯」，以及台味十足的「什錦海鮮粥」與「芋頭小卷米粉湯」等。再加上原本菜單包含「泰式檸檬鱸魚飯」、「椒麻雞腿飯」、「檳城福建蝦麵」等共14到選擇，5月29日前都有三道菜只要1000元（含服務費）之優惠，Asia49提醒，所有優惠無法併用。
📍高雄福華飯店「麗香苑」：
高雄福華飯店表示，旗下麗香苑推出多個優惠，即日起～4月30日：推出「假日四人同行優惠」，四人同行以上（含四人），享每位850元。
另還有「平日敬老卡優惠」，凡個人持敬老卡，於平日 午/晚餐餐期用餐，即享持卡者每位550元優惠。
3月底前，生肖屬馬者，也可享有9折優惠。提醒各項優惠不能併用。
📍豐FOOD海陸百匯：
位於台北大直的「豐FOOD海陸百匯」，提供多國特色料理，即日起至3月31日，推出「生肖優惠」，只要屬「馬、羊、虎、狗」的消費者，午、晚餐都可以享有88折（限本人使用）。業者提醒，用餐時須出示本人有效身分證明文件（如：身分證、健保卡、駕照等），以供現場核對。
下午茶則另有優惠，4月30日前，平日時段兩人同行，可享1人半價優惠。
📍JAPAN燒烤：
位於高雄新濱町海洋廚房商場裡的「JAPAN燒烤」，是日本超市品牌「LOPIA」旗下BBQ品牌，用餐方式是由顧客挑選現場喜愛的食材自行燒烤，而「JAPAN燒烤」還推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，除了要先付基本入場費99元，同時還要符合食材消費每人250元以上，才可加購。
北海道扇貝吃到飽活動用餐時間2小時，結束前30分鐘為最後加點。業者也提醒，使用此方案須依每桌人數加點，如果扇貝沒吃完，將收取每顆59元費用。
📍涮乃葉、橫濱牛排：（兩品牌共10家分店限定優惠）
涮乃葉、橫濱牛排宣布，「平日午餐不限時」活動再度延長，而且是直接到年底，11點進場可以用餐到下午4點，涮乃葉的肉品及新鮮蔬菜都能吃到飽，而橫濱牛排自助吧也能無限享用。
全台僅部分分店適用此優惠。涮乃葉分別是桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店4家，橫濱牛排則包括台北微風南京店、台北松菸誠品店、林口三井店、桃園統領廣場店、中壢中山東路店、MITSUI OUTLET PARK台中港店等6家。
涮乃葉主打火鍋吃到飽，餐點價位依所選肉品套餐而有所不同，像是豬肉+雞肉套餐，平日午餐480元、晚餐及假日則是520元。橫濱牛排則是點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品，一般主餐每位大人400元起至750元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
