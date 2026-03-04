台灣醫界痛失英才！知名婦產科名醫林禹宏，與血癌奮戰長達8年，歷經多次移植手術，仍不幸辭世，享壽63歲。他的兒子悲痛證實噩耗，不捨表示父親一生奉獻給病患與家庭，宛如「上天派來的天使」。林醫師生前堅強的抗癌歷程與仁醫精神，留給無數病友與家屬無限的緬懷與哀痛。
兒痛心證實噩耗：他是上天派來的「天使」
林禹宏的兒子透過臉書發文，證實父親已於清晨5點20分安詳離世。他回憶父親將一生幾乎全數奉獻給了醫學與家庭，白天處理產婦與不孕症看診，晚飯後繼續鑽研醫學，甚至每天早起親手為家人準備早餐。面對父親離去，兒子坦言痛徹心扉，但深信父親已圓滿了身為醫師的使命，「看到醫護人員對你的敬重，你永遠是我一輩子的榜樣，更是上天派來的天使。」
「抗癌」8年不放棄！林禹宏曾發文鼓勵病友
身為廣受病患信賴的婦產科名醫，林禹宏在50多歲事業巔峰之際意外確診血癌（白血病）。這8年來，他歷經骨髓移植與兩度肺臟移植，過程極度艱辛卻始終沒有放棄。他在去年（2025年）7月曾於臉書發文，吐露一路走來的心聲：
傳遞活下去的力量！「血癌」鬥士精神永存
林禹宏醫師曾獲選2024抗癌鬥士，帶著呼吸器和兒子一起上台，接受陳建仁頒獎。他不僅努力對抗病魔，也熱心呼籲癌友參加台灣癌症基金會的「十大抗癌鬥士」徵選。他生前語重心長地寫下：「台灣每4分鐘就有一個人被診斷出癌症，每一個成功抗癌的故事，都是病人活下去的力量。」
如今，這位溫暖的天使雖然羽化成仙，但他生前視病如親的態度，以及勇敢對抗血癌的堅韌精神，將化作一道曙光，永遠照亮並溫暖病友與家屬的心。
