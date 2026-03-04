2026節氣驚蟄於明（5）日到來，今年驚蟄罕見與天赦日重疊，累積強大能量成為最佳轉運吉日，錯過這次得再等80年，根據命理專家柯柏成、易經專家王昆山表示，建議可在難得吉日供奉玉皇大帝，以求取願望實現、消災解厄。《NOWNEWS今日新聞》整理2026驚蟄時間、天赦日是什麼？2026驚蟄天赦日怎麼拜？包括2026驚蟄天赦日拜拜流程、2026驚蟄天赦日拜拜吉時、2026驚蟄天赦日拜拜供品、2026驚蟄天赦日拜拜禁忌、2026驚蟄天赦日打小人步驟等資訊，帶領讀者一文快速讀懂驚蟄逢天赦日要幹嘛。
本文摘要
📍2026驚蟄天赦日：驚蟄時間
2026年驚蟄為3月5日21時58分43秒交節氣，農曆正月十七，特別的是這一天也是2026年的第一次天赦日，驚蟄搭配天赦日吉日，若錯過這次要再等80年，也就是2106年。這一天能量特點為「赦免」的效力因天地陽氣啟動而加強，新生的契機因獲得赦免而更順暢，可說是一個絕佳的能量啟動點，拋下過去的所有煩惱包袱、迎接全新的生命動能。
📍2026驚蟄天赦日：驚蟄由來
驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，太陽運行到達黃經345°時，通常位於每年3月5日或3月6日，2026驚蟄則在3月5日（週四）21時58分43秒到來，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發景象，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，因此將節氣定名為「驚蟄」。
📍2026驚蟄天赦日：天赦日是什麼
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
📍2026驚蟄天赦日：拜拜吉時
驚蟄當日上午7點至11點（辰時至午時），此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應。
📍2026驚蟄天赦日：拜拜地點
🟡寺廟祭拜：前往供奉玉皇大帝、關聖帝君、北極玄天上帝的廟宇為最佳。
🟡家中祭拜：需在潔淨的陽臺或庭院，面朝戶外天空進行。
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜流程
🟡步驟1：淨手後，擺好供品，點燃香燭。
🟡步驟2：手持疏文，虔誠默念或小聲誦讀一遍，向玉皇大帝/眾天神稟明。
🟡步驟3：將疏文與 「天公金」、「百解消災符」 一同焚化，心中觀想所有阻滯、晦氣隨之煙消雲散。
🟡步驟4：等待香燭燃盡，誠心叩謝。
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜準備物品
🟡金紙：必備 「天公金」，並加上 「百解消災符」（一種印有懺悔經文、用於焚化解厄的金紙，香鋪有售）。
🟡疏文：購買或手寫 「天赦日懺悔祈福疏文」廟方也會提供，務必親自用黑筆清晰填寫：姓名、出生年月日時、住址，以及具體想要赦免何事（如：小人官非、財務損失、口舌是非、健康困擾等），並祈求賜予新的財運、健康或機會。
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜供品
🟡清茶三杯
🟡帶殼桂圓、花生：象徵圓滿發生。
🟡百合、紅棗：象徵百事和解、鴻運早來。
🟡應季水果：如柑橘、蘋果、鳳梨。
🟡鹽和米各一小碗：象徵淨化與豐足。
📍2026驚蟄天赦日：疏文
「天赦吉日，萬象更新，弟子○○○，生於○○年○月○日，居住於○○，誠心敬備香花供品，祈求天恩浩蕩，赦免弟子過往無心之罪、冤結、過失，祈願化解業障、轉運補運，財源廣進，身心安康，工作順利，貴人扶助，一切平安如意。懇求諸天神佛慈悲庇佑，弟子感恩不盡。」拜完後誠心說「感謝諸玉皇上帝垂聽保佑，弟子感恩」，結束儀式才圓滿。
📍2026驚蟄天赦日：打小人步驟
🟡道具
準備黃色紙片，上面可以不寫具體人名，而是寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等。
🟡步驟
◼︎ 步驟1：在自家門口或垃圾桶上方，用舊的拖鞋或鞋底拍打紙片。
◼︎ 步驟2：同時心中堅定念道：「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！」
◼︎ 步驟3：拍打後，將紙片與一點黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，扔進社區垃圾桶，千萬別帶回家扔自家垃圾桶，才能在外面送走所有小人及阻礙。
📍2026驚蟄撞天赦日：禁忌
🟡禁忌1：不情緒化消費
🟡禁忌2：不抱怨、不翻舊帳
🟡禁忌3：不只求神卻不改習慣
🟡禁忌4：不衝動投機
資料來源：柯柏成、王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略、三陽玉府天宮-龍井天公廟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 2026驚蟄天赦日：驚蟄時間
- 2026驚蟄天赦日：驚蟄由來
- 2026驚蟄天赦日：天赦日是什麼
- 026驚蟄天赦日：拜拜吉時
- 2026驚蟄天赦日：拜拜地點
- 2026驚蟄逢天赦日：拜拜流程
- 2026驚蟄逢天赦日：拜拜準備物品
- 2026驚蟄逢天赦日：拜拜供品
- 2026驚蟄天赦日：疏文
- 2026驚蟄天赦日：打小人步驟
- 2026驚蟄撞天赦日：禁忌
2026年驚蟄為3月5日21時58分43秒交節氣，農曆正月十七，特別的是這一天也是2026年的第一次天赦日，驚蟄搭配天赦日吉日，若錯過這次要再等80年，也就是2106年。這一天能量特點為「赦免」的效力因天地陽氣啟動而加強，新生的契機因獲得赦免而更順暢，可說是一個絕佳的能量啟動點，拋下過去的所有煩惱包袱、迎接全新的生命動能。
驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，太陽運行到達黃經345°時，通常位於每年3月5日或3月6日，2026驚蟄則在3月5日（週四）21時58分43秒到來，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發景象，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，因此將節氣定名為「驚蟄」。
📍2026驚蟄天赦日：天赦日是什麼
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
驚蟄當日上午7點至11點（辰時至午時），此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應。
📍2026驚蟄天赦日：拜拜地點
🟡寺廟祭拜：前往供奉玉皇大帝、關聖帝君、北極玄天上帝的廟宇為最佳。
🟡家中祭拜：需在潔淨的陽臺或庭院，面朝戶外天空進行。
🟡步驟1：淨手後，擺好供品，點燃香燭。
🟡步驟2：手持疏文，虔誠默念或小聲誦讀一遍，向玉皇大帝/眾天神稟明。
🟡步驟3：將疏文與 「天公金」、「百解消災符」 一同焚化，心中觀想所有阻滯、晦氣隨之煙消雲散。
🟡步驟4：等待香燭燃盡，誠心叩謝。
🟡金紙：必備 「天公金」，並加上 「百解消災符」（一種印有懺悔經文、用於焚化解厄的金紙，香鋪有售）。
🟡疏文：購買或手寫 「天赦日懺悔祈福疏文」廟方也會提供，務必親自用黑筆清晰填寫：姓名、出生年月日時、住址，以及具體想要赦免何事（如：小人官非、財務損失、口舌是非、健康困擾等），並祈求賜予新的財運、健康或機會。
🟡清茶三杯
🟡帶殼桂圓、花生：象徵圓滿發生。
🟡百合、紅棗：象徵百事和解、鴻運早來。
🟡應季水果：如柑橘、蘋果、鳳梨。
🟡鹽和米各一小碗：象徵淨化與豐足。
「天赦吉日，萬象更新，弟子○○○，生於○○年○月○日，居住於○○，誠心敬備香花供品，祈求天恩浩蕩，赦免弟子過往無心之罪、冤結、過失，祈願化解業障、轉運補運，財源廣進，身心安康，工作順利，貴人扶助，一切平安如意。懇求諸天神佛慈悲庇佑，弟子感恩不盡。」拜完後誠心說「感謝諸玉皇上帝垂聽保佑，弟子感恩」，結束儀式才圓滿。
🟡道具
準備黃色紙片，上面可以不寫具體人名，而是寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等。
🟡步驟
◼︎ 步驟1：在自家門口或垃圾桶上方，用舊的拖鞋或鞋底拍打紙片。
◼︎ 步驟2：同時心中堅定念道：「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！」
◼︎ 步驟3：拍打後，將紙片與一點黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，扔進社區垃圾桶，千萬別帶回家扔自家垃圾桶，才能在外面送走所有小人及阻礙。
🟡禁忌1：不情緒化消費
🟡禁忌2：不抱怨、不翻舊帳
🟡禁忌3：不只求神卻不改習慣
🟡禁忌4：不衝動投機
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。