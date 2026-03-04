2026節氣驚蟄於明（5）日到來，今年驚蟄罕見與天赦日重疊，累積強大能量成為最佳轉運吉日，錯過這次得再等80年，根據命理專家柯柏成、易經專家王昆山表示，建議可在難得吉日供奉玉皇大帝，以求取願望實現、消災解厄。《NOWNEWS今日新聞》整理2026驚蟄時間、天赦日是什麼？2026驚蟄天赦日怎麼拜？包括2026驚蟄天赦日拜拜流程、2026驚蟄天赦日拜拜吉時、2026驚蟄天赦日拜拜供品、2026驚蟄天赦日拜拜禁忌、2026驚蟄天赦日打小人步驟等資訊，帶領讀者一文快速讀懂驚蟄逢天赦日要幹嘛。

本文摘要

  • 2026驚蟄天赦日：驚蟄時間
  • 2026驚蟄天赦日：驚蟄由來
  • 2026驚蟄天赦日：天赦日是什麼
  • 026驚蟄天赦日：拜拜吉時
  • 2026驚蟄天赦日：拜拜地點
  • 2026驚蟄逢天赦日：拜拜流程
  • 2026驚蟄逢天赦日：拜拜準備物品
  • 2026驚蟄逢天赦日：拜拜供品
  • 2026驚蟄天赦日：疏文
  • 2026驚蟄天赦日：打小人步驟
  • 2026驚蟄撞天赦日：禁忌
▲2026年節氣驚蟄正逢天赦日，是一個絕佳的能量啟動點，不只可挑這天前往祭拜玉皇大帝，能量旺盛的吉日，也讓驚蟄習俗打小人有更多能量趕跑壞運。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
📍2026驚蟄天赦日：驚蟄時間

2026年驚蟄為3月5日21時58分43秒交節氣，農曆正月十七，特別的是這一天也是2026年的第一次天赦日，驚蟄搭配天赦日吉日，若錯過這次要再等80年，也就是2106年。這一天能量特點為「赦免」的效力因天地陽氣啟動而加強，新生的契機因獲得赦免而更順暢，可說是一個絕佳的能量啟動點，拋下過去的所有煩惱包袱、迎接全新的生命動能。

▲驚蟄節氣即將到來，命理專家分享養生開運秘訣。（示意圖／取自unsplash）
📍2026驚蟄天赦日：驚蟄由來

驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，太陽運行到達黃經345°時，通常位於每年3月5日或3月6日，2026驚蟄則在3月5日（週四）21時58分43秒到來，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發景象，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，因此將節氣定名為「驚蟄」。

📍2026驚蟄天赦日：天赦日是什麼

在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。

▲在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨。（示意圖／取自photo AC）
📍2026驚蟄天赦日：拜拜吉時

驚蟄當日上午7點至11點（辰時至午時），此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應。

📍2026驚蟄天赦日：拜拜地點

🟡寺廟祭拜：前往供奉玉皇大帝、關聖帝君、北極玄天上帝的廟宇為最佳。

🟡家中祭拜：需在潔淨的陽臺或庭院，面朝戶外天空進行。

▲天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，建議民眾可以前往有供奉玉皇大帝、關聖帝君、北極玄天上帝等廟宇。（圖／楊登嵙提供）
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜流程

🟡步驟1：淨手後，擺好供品，點燃香燭。

🟡步驟2：手持疏文，虔誠默念或小聲誦讀一遍，向玉皇大帝/眾天神稟明。

🟡步驟3：將疏文與 「天公金」、「百解消災符」 一同焚化，心中觀想所有阻滯、晦氣隨之煙消雲散。

🟡步驟4：等待香燭燃盡，誠心叩謝。

▲民眾利用天赦日請求玉皇上帝開恩赦罪，記得手持疏文，虔誠默念或小聲誦讀一遍，向玉皇大帝/眾天神稟明。（圖/記者劉悅儷攝 2023.10.17）
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜準備物品

🟡金紙：必備 「天公金」，並加上 「百解消災符」（一種印有懺悔經文、用於焚化解厄的金紙，香鋪有售）。

🟡疏文：購買或手寫 「天赦日懺悔祈福疏文」廟方也會提供，務必親自用黑筆清晰填寫：姓名、出生年月日時、住址，以及具體想要赦免何事（如：小人官非、財務損失、口舌是非、健康困擾等），並祈求賜予新的財運、健康或機會。

▲天赦日祭拜時必備 「天公金」，並加上 「百解消災符」。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）
📍2026驚蟄逢天赦日：拜拜供品

🟡清茶三杯

🟡帶殼桂圓、花生：象徵圓滿發生。

🟡百合、紅棗：象徵百事和解、鴻運早來。

🟡應季水果：如柑橘、蘋果、鳳梨。

🟡鹽和米各一小碗：象徵淨化與豐足。

▲天赦日祭拜時可以準備應季水果，如柑橘、蘋果、鳳梨等。（圖／取自pixabay）
📍2026驚蟄天赦日：疏文

「天赦吉日，萬象更新，弟子○○○，生於○○年○月○日，居住於○○，誠心敬備香花供品，祈求天恩浩蕩，赦免弟子過往無心之罪、冤結、過失，祈願化解業障、轉運補運，財源廣進，身心安康，工作順利，貴人扶助，一切平安如意。懇求諸天神佛慈悲庇佑，弟子感恩不盡。」拜完後誠心說「感謝諸玉皇上帝垂聽保佑，弟子感恩」，結束儀式才圓滿。

▲天赦日懺悔文參考。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟）
📍2026驚蟄天赦日：打小人步驟

🟡道具

準備黃色紙片，上面可以不寫具體人名，而是寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等。

🟡步驟

◼︎ 步驟1：在自家門口或垃圾桶上方，用舊的拖鞋或鞋底拍打紙片。

◼︎ 步驟2：同時心中堅定念道：「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！」

◼︎ 步驟3：拍打後，將紙片與一點黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，扔進社區垃圾桶，千萬別帶回家扔自家垃圾桶，才能在外面送走所有小人及阻礙。

▲拍打後，將紙片與一點黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，扔進社區垃圾桶。（示意圖／取自PhotoAC）
📍2026驚蟄撞天赦日：禁忌

🟡禁忌1：不情緒化消費

🟡禁忌2：不抱怨、不翻舊帳

🟡禁忌3：不只求神卻不改習慣

🟡禁忌4：不衝動投機

▲2026驚蟄撞天赦日記得別抱怨與生氣，也千萬別翻舊帳，以免影醒運勢。（圖／取自unsplash）
資料來源：柯柏成王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略三陽玉府天宮-龍井天公廟

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
