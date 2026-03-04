我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，在今（4）日的賽前記者會上，「台灣隊長」陳傑憲被問到上壘後比出「很粗」的新手勢，他解釋，這是心理老師推薦的手勢，意思是手牽手心繫在一起，而提出使用該手勢的竟然是「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），「但他一開始打安打後，忘記比。」在昨日的熱身賽，中華隊打者在上壘後，用左右手交替摸手腕，像是比出「很壯」的手勢，在賽前記者會上，陳傑憲被問到這個新手勢的來源。陳傑憲表示，每個上壘動作都有故事，「這次是我們心理老師跟我們說，希望我們去摸隊友的手，手牽著手心繫在一起。陳傑憲直言，台灣是小島、人口也不多，可以出來跟世界對抗是不容易的事情，「他（心理老師）希望我們透過新連在一起，手牽在一起，團結一心面對強大的賽事，對我們來說是很有意義的事情。陳傑憲透露，昨日熱身賽前，思考上壘後要比什麼動作，「『費仔』說，按照心理老師的動作，當下那個感覺就對了，雖然沒相處幾天，但代表我們心繫在一起。」但陳傑憲也笑說，費爾柴德首打席敲安後，竟然忘了比手勢，「後面的隊友互相提醒，有共同口號、手勢，代表我們能夠更團結面對後面的賽事。」