我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲近日稱，有民進黨大老幫他的司法案件喊冤，卻被總統賴清德叫去問話，最終不歡而散，有媒體點名，該名綠營大老就是總統府資政暨台日關係協會會長謝長廷。對此，謝長廷在臉書發文否認，強調「賴總統從來沒有找我去問話的作風」。柯文哲在受訪時稱，「聽說」有民進黨大老為柯喊寃，與賴清德不歡而散。對此，謝長廷說，「聽說」有不確定，也不擔保真實之意，而所謂民進黨「大老」不管自認或柯文哲認的大老，人數都也還不少，不能確定是指誰，內容即使荒唐，他也不需要澄清，但有媒體竟說「據了解這位大老是指謝長廷」，真的是造謠一張嘴，澄清跑斷腿，「除了去函更正外，並在此鄭重澄清」。謝長廷說，他和柯文哲是舊識，柯一年多前被起訴時，他的確曾說，「起訴書收賄證據薄弱」，這是他細讀起訴書後的確信，他是公開貼文說的，怎麼可能去和總統爭吵？「記憶中，賴總統從來也沒有找我去問話的作風」。謝長廷說，文內還引述他的話，說因為沒有證據，起訴書才會長達800頁，「別說我50多年前就有律師資格，常識也知道起訴書頁數多少和被告人、證人等的人數，還有案件複雜性有相對關係，證據越多依邏輯說，頁數應該是越多而不是越少，我怎麼會說『沒有證據頁數才多』這種沒常識的話？」謝長廷坦言，他在1月27日見過柯文哲，在那之前也見了前立法院長王金平，談的是立法院癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，王提了一些具體建議，所以他在27日和柯見面，談了相同問題，柯說白黨也要提4000億的軍備預算案，通通付委就可以解決，他覺得還算正面，後來他發現那4000億預算要每年審查，有再向柯反應，柯說不清楚細節云云，之前他也有見黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣可以動起來，向前走。謝長廷說，他跟柯文哲見面並不是談其案子，當時柯還帶電子腳鐐來，「朋友如此下場，我也難過」，記得有向柯說辛苦了、委曲了之類的話，也有說不相信柯會收賄，但也有說行政程序不懂觸法可能，也有勸柯多了解審判心理學，和家人不要辱檢察官、法官或作人格攻擊的話，「我跟他有line往來，我同意他可以公開，沒有不可告人的事情」。