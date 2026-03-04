我是廣告 請繼續往下閱讀

具有中國籍配偶身分的民眾黨立委李貞秀，立委資格問題持續延燒，傳出有公部門將對李貞秀提出當選無效之訴。國民黨立委羅智強今（4）日受訪說，他對相關發展感到非常非常遺憾，直言過去藍綠在政治上競爭激烈，但在中配參政權議題上，歷任總統皆未跨越這條紅線，但現在總統賴清德卻要剝奪中配參政權。羅智強說，不論是前總統陳水扁或蔡英文執政期間，都未曾對中配參政權「開刀」。他舉例指出，過去曾有中配擔任議員、鄉長或其他民意代表，即便在蔡英文任內，其參政權與職務行使也未受到影響。羅智強指出，如今民進黨對中配參政權提出各種質疑與說法，與蔡英文任內保障相關權益的做法形成對比，顯示此舉完全出於總統賴清德的個人意志。他並提到，針對李貞秀的立委資格問題，依《兩岸人民關係條例》規定，本就具備立委資格，相關權益也是蔡英文任內所保障。羅智強批評，賴清德卻以政治手法「無限上綱」進行鬥爭，試圖剝奪相關權利。他直言，「賴清德總統對不起蔡英文總統」，並呼籲賴清德應向蔡英文看齊，至少不要以封殺方式處理中配參政權問題。羅智強最後強調，依照現行法律規定，中配參政權並無問題，但民進黨卻以各種政治手段干擾、侵犯相關權利。他質疑，作為民主國家的總統，賴清德並不適任。