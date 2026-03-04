我是廣告 請繼續往下閱讀

醫師變病人 林禹宏成抗癌鬥士

不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏昨（3）日晚間傳出病逝消息，享壽60歲，而他的兒子也在社群發布消息證實，並表示，爸爸是上天派來的天使，會延續他的精神繼續幫助他人。新光醫院發布聲明，林醫師的辭世不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾，醫院將全力協助家屬處理後續事宜。對於林禹宏過世消息，新光醫院今（4）日發布聲明，全體同仁今日懷著沉重與不捨的心情，悼念本院同仁、國內婦產科權威林禹宏醫師的離世，醫院將全力協助家屬處理後續事宜。新光醫院表示，林禹宏醫師曾任本院婦產科主任、不孕症中心主任，特別是不孕症與生殖醫學方面，擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越。新光醫院提到，林禹宏醫師以精湛的醫術與視病如親的態度，幫助無數受求子之苦的家庭圓夢，親手迎接了無數新生命的誕生。對同仁而言，他是學識淵博的導師；對患者而言，他是最值得信賴的依靠。而林禹宏醫師在面臨健康巨大挑戰時，他以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性更激勵了無數病友，獲頒「抗癌鬥士」。即使在病榻上，他仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，這份對使命的執著令人動容。最後，新光醫院強調，「他的辭世，不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾。」