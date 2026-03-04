我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣長提名，謝家姊弟之爭越演越烈，彰化縣議長謝典霖昨晚接受廣播節目專訪，指父親已經表明，謝家不會參選年底彰化縣長，只要2026藍白磨合成功、2028拿回執政權，家族不會面臨司法迫害，姊姊謝衣鳯就可以選2030縣長。立委謝衣鳯昨深夜發出措辭強硬的聲明，指自己身為國民黨彰化縣黨部主委，必須處理公職與家庭的分際，縣黨部會提名最強人選，她有信心延續國民黨的執政。謝典霖昨（3）日接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪，明確指出父親謝新隆已經表明，謝家不會參選年底彰化縣長，目前也沒有特定支持人選。他指出不是姊弟之爭、是總統賴清德不讓姊姊謝衣鳯選，並舉立委高金素梅與前民眾黨主席柯文哲司法案件為例，透露長輩擔心謝家遭到司法迫害，總統大選時賴清德已經點名彰化謝家，「難道還要把頭伸出去給他打嗎？」他多次強調，只要2026藍白磨合成功，或組成非綠大聯盟，2028拿回執政權，家族不會面臨司法迫害，謝衣鳯可以下下屆再選縣長。他舉2018年王惠美勝選縣長為例，當時謝家母子都沒點頭參選，但眾星拱月支持王惠美，一樣可以當選。謝衣鳯昨天深夜發出聲明，強調自己初衷不變，有信心延續國民黨在彰化縣的執政，並將與民眾黨有深度的合作。