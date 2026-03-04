我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲WBC實力不容小覷，尤其打線長打火力旺盛，上屆2023年經典賽就曾晉級複賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年WBC開戰在即，澳洲袋鼠軍團來勢洶洶。陣中最大亮點莫過於大聯盟史上首位澳洲籍選秀狀元巴扎納(Travis Bazzana)，他恐怖的壘間破壞力恐將成為預賽各國投手的惡夢。（圖／取自小聯盟社群）

2026世界棒球經典賽(WBC)預賽開打在即，中華隊明(5)日首戰將迎來強敵澳洲隊的挑戰。澳洲隊總教練今(4)日出席賽前記者會時，雖然對台灣棒球實力表達高度敬意，但談及面對中華隊先發火球男徐若熙，他展現出極度強烈的自信，直言澳洲隊早就掌握了大量的情蒐資訊，絕對是有備而來。針對即將到來的台澳大戰，澳洲總教練先是給予中華隊極高評價，表示非常期待與中華隊交手，更對台灣的棒球抱有極高的敬意。不過面對中華隊霸氣亮牌派出的王牌先發徐若熙，澳洲主帥並未有任何示弱。他霸氣回應：「針對他們的先發投手以及所有的投手群，我們早就掌握了大量的情蒐資訊，並持續進行深入研究，相信我們明天會有很好的表現。」這番充滿底氣的發言，彷彿宣告澳洲打線已經找到破解徐若熙的方式，準備在東京巨蛋給予中華隊迎頭痛擊。除了台澳大戰的激烈交鋒，澳洲隊陣中最受外界矚目的，莫過於大聯盟選秀狀元巴札納 (Travis Bazzana)。對於這位超級大物為球隊帶來的化學效應，總教練一方面肯定他為澳洲棒球爭取到了極大的國際曝光度，但同時也急踩煞車，希望外界不要給予這位年輕小將過多壓力。總教練強調，在這裡他對大家來說就只是Travis，是球隊的一名隊友，教練團只希望他能單純成為團隊的一份子並為球隊做出貢獻，試圖用平常心來淡化外界的造神運動。身處強敵環伺的C組預賽，澳洲隊已將明天的賽事視為攸關晉級的絕對生死戰。總教練強調這情況宛如2023年經典賽的翻版，有了過去在成功突圍的寶貴經驗，加上陣中球員具備豐富的職棒經驗，澳洲隊已做好萬全準備，誓言要再次從預賽殺出重圍，中華隊絕對不能有絲毫掉以輕心。