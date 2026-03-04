我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）明日開打，中華隊首戰澳洲隊，全台民眾瘋棒球，就連立委諸公們也親自撩落去，藍委洪孟楷6日下午飛抵日本應援，更發布祭品文集氣，若中華隊晉級，就發放300份雞排。此外，藍委張嘉郡、徐巧芯助理也都赴日應援，徐辦主任陳暉說，徐巧芯相當支持她們幫中華隊加油，請假秒批；張辦助理陳力宏說，去年訂好機票，感謝老闆大方放行。洪孟楷早在2月初就發文表示，這兩天卻有外媒點名看衰中華隊，認為實力落在倒數行列。但很抱歉，球是圓的，比賽還沒打，誰敢說輸贏？她們能做的，就是為這支中華英雄集氣、全力相挺，所以他先拋磚引玉，只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，他就發 300 份雞排，與大家同樂，一起為中華英雄加油。洪孟楷說，就讓大家一起相信，中華隊，一定能再次帶給如同 12 強那樣，令人感動的驕傲。他也表示，將在6日下午抵達東京應援。除了洪孟楷親身赴東京應援外，藍委張嘉郡雖無法到現場應援，但她全力支持兩名辦公室助理前去，更說自己會抽空出席在雲林縣政府舉辦的直播派對，和鄉親一起為台灣隊加油，也呼籲國人為台灣隊加油。張嘉郡辦公室助理陳力宏表示，他2024年飛到東京看世界棒球十二強拿冠軍，這次的經典賽，去年就訂好機票，很感謝老闆大方放行，他帶著12強冠軍加持過的勝利大國旗飛東京。另外，藍委徐巧芯辦公室也有兩名助理前往東京，辦公室主任陳暉說，委員知道他們身為棒球迷，聽到要去東京幫中華隊加油的時候非常支持，對於請假是秒批准，本來她自己也有要一起來加油，並且說餐食只要找她一起吃都請客，以此來展現棒球迷的一絲熱情。