基隆忠二路派出所所長因不滿員警未清洗機車，當街飆罵警員外，還多次用手指抹機車再吮手指，藉此證明機車車身「非常乾淨」。畫面在網路上引發熱議，遭網友質疑職場霸凌，儘管所長事後已向當事員警道歉，市警局最終除了予以申誡處分外，更將其拔官調任，轉任後勤科警務員。基隆忠二路派出所所長因一段「舔指驗車」影片引發霸凌質疑。畫面顯示，所長先用手指沾口水塗抹警員機車車牌，隨後竟將摸過車牌的手指塞進嘴裡大吮一口，宣稱是「乾淨的」。接著他斥責警員沒洗車、學校沒教，再度吮指並在車頭來回塗抹，強調「所長教你」，最後自稱昨晚已幫忙洗好車，並三度吮指。影片瘋傳後，多數網友砲轟此舉是噁心的職場霸凌，但也有少數人認為所長親自動手算是有心指導。事件引發關注後，所長隨即喊冤，並強調自己始終以身作則，甚至在2天內親自洗好了30多部警用機車，所長進一步澄清，由於4月份即將迎來年度裝備檢查，他才會要求同仁自主清潔配發的車輛，且他本人更是利用休息時間協助同仁洗車。他表示，所內唯獨一名同仁遲遲不願配合，當晚他返所時正巧與該同仁交會，見對方依舊沒有行動，才一時情緒激動，出言厲聲告誡。針對基隆忠二路派出所所長的爭議行徑，基隆市警局第一時間已予以申誡處分，儘管目前內部尚未收到正式霸凌申訴，且所長已向同仁致歉，但警局仍將主動成立調查小組釐清真相。此外，為求調查過程客觀公允並讓相關員警在無壓力下配合調查，。目前所長職務由第一分局一組組長傅雄麟代理，後續將由分局依規定嚴整調查並召開評審會，屆時將聘請外部委員參與討論以認定事實並昭公信。