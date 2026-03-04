2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）熱血開戰，速食優惠狂殺！拿坡里表示，2026生日慶號召全台球迷一起為台灣加油，3月5日至3月20日連續16天，大披薩、6塊炸雞或6塊烤雞只要199元！3月生日壽星優惠「蛋塔買一送一」一起吃。繼光香香雞表示，Team Taiwan應援餐「免費送地瓜球＋可樂」。
拿坡里：大披薩、6塊炸雞或烤雞都199元！蛋塔買一送一 WBC經典賽優惠
拿坡里生日慶適逢2026年世界棒球經典賽熱血開戰，官方表示，號召全台球迷一起為WBC台灣加油，速食優惠瘋狂殺紅眼，讓大家吃好吃滿！3月5日至3月20日連續16天：
◾️內用外帶大披薩199元！不限口味選擇都下殺199元（原價390元）；加價100元還可升級新品披薩，包括：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享可選。
◾️內用外帶6塊炸雞／6塊烤雞199元！六塊炸雞或六塊烤雞特惠價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️蛋塔買一送一！3月生日壽星經典蛋塔「買一送一」優惠！拿坡里3月生日慶活動首五日3月5日至3月9日，凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
繼光香香雞：Team Taiwan應援餐！免費送地瓜球＋可樂 經典賽優惠
繼光香香雞表示，即日起至3月17日推出「繼光香香雞Team Taiwan應援餐」，爽吃香香炸雞、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇等，全品項任選加碼送優惠：
◾️任選三種，免費送「甜心地瓜球」一份、
◾️任選四種，免費送「甜心地瓜球＋可樂」。
資料來源：拿坡里、繼光香香雞
