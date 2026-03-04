轉運、補財庫的最佳時機來了！明天（3月5日）不僅是二十四節氣中象徵萬物復甦的「驚蟄」，更遇上了一年之中只有少數幾天的「天赦日」。當驚蟄的活力碰上天赦日的「天恩開赦」，開運旺財、趨吉避凶的效力將雙倍放大！想要掃去陰霾、迎來好運，千萬不能錯過這個千載難逢的大吉日。究竟天赦日該怎麼拜？供品如何準備？疏文與懺悔文怎麼寫？帶您一次快速看懂。
📍天赦日拜什麼？去哪裡拜？
根據「冬瓜行旅」分享民俗節慶知識指出，「天赦日」顧名思義就是玉皇大帝（天公）寬恕凡人過錯的日子。這天非常適合祈福、求財、補財庫以及化解霉運。民眾可以前往專門供奉玉皇大帝的天公廟（如松山的奉天宮、台中的樂成宮等），或者直接在家中朝天祭拜。除了主拜玉皇大帝，許多人也會順道祭拜土地公，讓求財的效果更上層樓。
📍拜拜吉時與供品準備
天赦日祭拜的最佳時辰為早上5點至下午3點。需準備以下供品與金紙：
供品清單：
• 清茶3杯
• 五果： 柑橘、香蕉、甘蔗、蘋果、鳳梨等。
• 五齋： 金針、木耳、冬粉、香菇、筍乾。
• 帶殼桂圓12顆： 這是最重要的供品！拜完後需現場敲破外殼吃下，象徵「金蟬脫殼」，褪去一身霉運。
• 米糕： 象徵赦罪。
• 乞龜： 象徵延壽。
• 金紙準備：九轉蓮花、神明金（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢），以及天赦日疏文與懺悔文。
📍超有效祭拜7步驟
1. 擺放好供品與金紙。
2. 向玉皇大帝誠心稟告自己的姓名、年齡、出生年月日及詳細住址。
3. 誠心誦唸懺悔文，反省自身過錯並祈求寬恕。
4. 擲筊懇求天公開恩赦罪。
5. 獲得允筊後，開始燒化金紙。
6. 將桂圓殼敲碎，連同蓮花、懺悔文一起丟入金爐中焚化。
7. 最後吃掉桂圓肉，象徵脫胎換骨、重獲新生。
📍疏文與懺悔文怎麼寫？
許多人會將「疏文」與「懺悔文」搞混。簡單來說，「疏文」是呈報給神明的正式文件，格式較為固定，通常宮廟會提供，只要填上個人資料即可；而「懺悔文」則像是「寫給神明的一封信」，主要表達自身的反省與祈願，沒有絕對的制式規定。
【懺悔文萬用範本】（可依個人情況填寫調整）：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
