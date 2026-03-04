我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列攻打伊朗，伊朗也展開反擊，中東緊張局勢持續升溫，避險資金湧入美元，美元指數漲破99，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破31.7元。外匯專家指出，短線中東戰事有擴大跡象，油價飆漲，美元指數若站上100，就代表通膨威脅真的來了，新台幣也難逃中東戰局影響，加上外資開始大幅調節台股，在雙重壓力之下，市場預估短線有可能貶到32元。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美元指數站上99，主要反映中東局勢，全球資金湧到美元避險，短線新台幣貶壓難除，但也不只新台幣重貶，非美貨幣也是，基本上都是受國際中東局勢影響，新台幣也逃也不了，加上外資也開始大幅調節台股。也由於新台幣兌美元今日早盤已貶破31.7元，累計3天已貶超過5角，有匯銀人士預估，短線在美元走強及外資調節台股並匯出的「雙重壓力」之下，新台幣兌美元趨貶，而且短線可能貶到32元，就看中東局勢要打多久，尤其股市最敏感，台股今日還在跌，還沒有止跌跡象。陳有忠也認為，伊朗展開全面報復，發動無差別導彈與無人機攻擊，包括沙特油廠，6個海灣盟國也發表聯合聲明譴責，看來中東戰事可能沒完沒了，短線有擴大跡象，美國總統川普也說還沒到最劇烈的時候，美國還會下重手，而油價也已飆漲超過10美元，從之前每桶70美元以下，現在已漲到80多美元，市場甚至預估可能會衝上100美元。因此，陳有忠表示，美元指數現在已站上99，接下來就是挑戰100，之前都沒有衝破，因此，短線先看美元指數會不會站上100，如果成功站上去，就表示通膨威脅真的來了，就有點像兩伊戰爭時油價飆漲的情況發生。