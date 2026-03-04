蘋果（Apple）本週新品連發，2日發表了平價版iPhone 17e、M4 iPad Air，昨晚多款M5系列晶片Mac電腦登場，外界盛傳今（4）日晚間的壓軸，將是蘋果全新的平價版筆電，外媒MacRumors 意外在蘋果文件中發現了未發表的「MacBook Neo（型號 A3404）」筆電，推測就是傳聞已久的入門筆電，目前網路上爆料的入門款售價599元美金，2萬有找，但處理器非M系列而是手機的A系列。
價格約1.9萬～2.5萬，相當具有破壞力
蘋果近期新品動作頻頻。前天才推出新一代手機 iPhone 17e，並同步開放預購，昨天又發表搭載 M5晶片的MacBook Air 更新版本，重頭戲可能會落在今晚，預料會有平價版的MacBook推出。外媒在蘋果提供給歐盟法規文件中意外發現了一款型號為「A3404」、名為「MacBook Neo」未發表筆電，主攻學生與預算有限的族群，被視為要與 Chromebook 及中低階 Windows 筆電正面對決。為了與現行 M5 MacBook Air，台灣售價35900元做出區隔，MacBook Neo 預計定價約落在 599 美元至 799 美元之間，約19000~25000元台幣，價格極具破壞力。
不採用 M 晶片，改用 iPhone A系列處理器
為了壓低成本，MacBook Neo 預計將打破 Mac 傳統，改採針對 macOS 最佳化的 A18 Pro 或 A19 Pro 晶片。效能大約落在 M1 級別，足以應付網頁瀏覽、文書處理及 AI 需求。為了維持平價，蘋果可能在部分規格做出妥協。例如不支援 Thunderbolt，僅配備 2 個 USB-C 埠、SSD 256GB 起跳且不可升級，甚至可能取消背光鍵盤。此外，並未使用蘋果自研的 N1 網路晶片，而是傳出改採聯發科的 Wi-Fi 7 / 藍牙晶片來控制成本
多彩活潑設計、12.9 吋輕巧機身
螢幕預計為 12.9 吋（或 13 吋）Liquid Retina 顯示器，亮度約 400 尼特。顏色將打破 MacBook 傳統的單一色調，提供淺黃、淺綠、淡藍、粉紅等多款鮮豔配色，搭配經典的銀色與深灰色，甚至 MagSafe 充電線也會與機身同色。得益於 A 系列晶片的節能優勢，以及無風扇設計，傳聞 MacBook Neo 的電池續航力有望達到驚人的 24 小時。
資料來源：MacRumors
