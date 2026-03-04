我是廣告 請繼續往下閱讀

台股近兩日慘跌，今（4）日盤中跌勢擴大跌逾1000點，其中記憶體族群如華邦電、南亞科、力積電等也全數重挫，不過，瑞銀證券表示，持續看好記憶體產業前景態度明確，指出在DDR供給受限背景下，DDR合約價漲幅強於預期，南亞科將持續受惠，維持「買進」投資評等，並把推測合理股價由340元調升至360元。台股昨日記憶體指標股南亞科、華邦電及旺宏等全遭打落跌停，成為類股的重災區之一，而今日台股加權指數也表現慘兮兮，開低走低，截至10時10分左右大跌超過千點，南亞科、華邦電、力積電等盤中一度全逼近跌停，無一倖免。不過，外資依舊沒有改變正向觀點，瑞銀甚至逆勢調升南亞科股價預期，為股價修正寒冬中捎來一絲暖意。瑞銀表示，第一季DDR合約價漲幅明顯強於先前預期，在伺服器DDR需求持續強勁、供給端受限環境中，本季DDR合約價預估季增72%，第二季預估再季增40%以上。DDR4與DDR5供給彈性有限情況下，將為南亞科帶來價格與出貨結構上的雙重支撐。根據瑞銀最新產業調查結果，以下關鍵觀察點浮現。首先，前三大DRAM原廠在DDR4晶圓投片方面幾乎沒有彈性可增加產能，供給受限格局短期難以改變。其次，長鑫存儲雖預期擴張產能，但新增產能亦須分配至DDR5、LPDDR5乃至更高階HBM產品，對DDR4供給挹注有限。瑞銀預估，長鑫存儲2027年佔整體DRAM位元供給市佔率約可達9%。瑞銀所做產業調查還發現，供給追趕需求的速度依舊有限，預估DRAM供給缺口將延續至2027年第四季；不少產業界人士甚至開始討論缺貨是否可能延續至2028年、甚至更久。瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）指出，記憶體製造商因擔心未來需求放緩而對擴產保持謹慎，但也面臨無塵室空間不足的問題。此外，晶片設備交期長，以及缺乏工程師安裝與驗證設備，也構成挑戰。他說，「這導致幾乎所有新增產能都將完全分配給高頻寬記憶體（HBM）」。而韓國三星、SK海力士與美光也著重於應對大型資料中心與AI需求，對中小型DRAM客戶的供應能力相對吃緊，替南亞科填補部分需求缺口創造空間。外資認為，隨DDR供需缺口可能延伸至2027年，預估南亞科今年每股盈餘（EPS）為49.18元，2027年進一步升至69.28元。