我是廣告 請繼續往下閱讀

對手加碼40%搶地盤！老字號宣布熄燈

招牌神菜恐成絕響，現正全面設備出清

▲▼醉春園以經典道地的台菜聞名，招牌「五柳枝鮮魚」（上圖）、「黑胡椒豬排」與「割稻麵」（下圖）等老饕必點神菜，如今恐成絕響。（圖／翻攝自中央書局臉書）

每月30萬屬「一級戰區」！房產專家曝合理範圍

擁有117年歷史的台中百年老餐廳「醉春園」，驚傳震撼停業！這家在地人從小吃到大的老字號，因為不敵高達30萬租金的沉重壓力，加上傳出有對手捧著現金、直接加價40%來強勢搶租店面。在利潤空間遭嚴重擠壓與現實考量下，老闆只能無奈選擇在2月28日悄悄熄燈，讓無數老饕崩潰不捨。創立於1909年的「醉春園」，位在台中市潭子區，以經典台菜聞名，是許多政商名流與在地家庭聚餐的首選。然而，根據《自由時報》報導，業者說明停業原因，除了面對的龐大租金壓力外，近期更有強勢承租該地段，醉春園加價20%仍不敵。面對殘酷的商業競爭，這家台中百年老餐廳最終決定畫下休止符。這家台中百年老餐廳的歇業消息一出，立刻引發網友不捨。店內的招牌菜色如「」、「黑胡椒豬排」以及「」，每一道都是令人垂涎三尺的經典滋味，如今恐怕成為絕響。業者表示，目前正忙於處理設備出清，包含二手桌椅、碗盤、甚至是音響等生財器具都在拍賣中。至於未來是否有機會另尋新址重新開幕？老闆坦言，目前還沒有進一步的打算。針對醉春園面臨的高昂租金，中信房屋分析指出，每月租金若達30多萬元，顯示該店面絕對位處精華地段。以台中目前的店面行情來看，成熟商圈的大型店面租金通常落在每月15至30萬元以上。面寬大、位置佳的店面，月租金確實經常達到 30 至 50 萬元以上，較適合大型餐飲或品牌旗艦店進駐。附近的熱門店面月租金通常在 10 至 25 萬元左右，實際依坪數大小和人流量而定。專家進一步建議，。一旦租金過高，加上面臨對手惡性競價的夾擊，即使是屹立百年的老字號，最終走向停業也成了通膨與大環境下的無奈之舉。