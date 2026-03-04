擁有117年歷史的台中百年老餐廳「醉春園」，驚傳震撼停業！這家在地人從小吃到大的老字號，因為不敵高達30萬租金的沉重壓力，加上傳出有對手捧著現金、直接加價40%來強勢搶租店面。在利潤空間遭嚴重擠壓與現實考量下，老闆只能無奈選擇在2月28日悄悄熄燈，讓無數老饕崩潰不捨。
對手加碼40%搶地盤！老字號宣布熄燈
創立於1909年的「醉春園」，位在台中市潭子區，以經典台菜聞名，是許多政商名流與在地家庭聚餐的首選。然而，根據《自由時報》報導，業者說明停業原因，除了面對每個月30多萬元的龐大租金壓力外，近期更有連鎖業者願意加碼40%的租金強勢承租該地段，醉春園加價20%仍不敵。面對殘酷的商業競爭，這家台中百年老餐廳最終決定畫下休止符。
招牌神菜恐成絕響，現正全面設備出清
這家台中百年老餐廳的歇業消息一出，立刻引發網友不捨。店內的招牌菜色如「五柳枝」、「黑胡椒豬排」以及「割稻麵」，每一道都是令人垂涎三尺的經典滋味，如今恐怕成為絕響。業者表示，目前正忙於處理設備出清，包含二手桌椅、碗盤、甚至是音響等生財器具都在拍賣中。至於未來是否有機會另尋新址重新開幕？老闆坦言，目前還沒有進一步的打算。
每月30萬屬「一級戰區」！房產專家曝合理範圍
針對醉春園面臨的高昂租金，中信房屋分析指出，每月租金若達30多萬元，顯示該店面絕對位處精華地段。以台中目前的店面行情來看，成熟商圈的大型店面租金通常落在每月15至30萬元以上。
• 精華一級戰區（西區、西屯區）： 面寬大、位置佳的店面，月租金確實經常達到 30 至 50 萬元以上，較適合大型餐飲或品牌旗艦店進駐。
• 熱門商圈（北屯、南屯、大里）： 附近的熱門店面月租金通常在 10 至 25 萬元左右，實際依坪數大小和人流量而定。
專家進一步建議，餐飲業的租金佔總營業額的 10% 到 15% 為最合理的安全範圍。一旦租金過高，加上面臨對手惡性競價的夾擊，即使是屹立百年的老字號，最終走向停業也成了通膨與大環境下的無奈之舉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
創立於1909年的「醉春園」，位在台中市潭子區，以經典台菜聞名，是許多政商名流與在地家庭聚餐的首選。然而，根據《自由時報》報導，業者說明停業原因，除了面對每個月30多萬元的龐大租金壓力外，近期更有連鎖業者願意加碼40%的租金強勢承租該地段，醉春園加價20%仍不敵。面對殘酷的商業競爭，這家台中百年老餐廳最終決定畫下休止符。
招牌神菜恐成絕響，現正全面設備出清
這家台中百年老餐廳的歇業消息一出，立刻引發網友不捨。店內的招牌菜色如「五柳枝」、「黑胡椒豬排」以及「割稻麵」，每一道都是令人垂涎三尺的經典滋味，如今恐怕成為絕響。業者表示，目前正忙於處理設備出清，包含二手桌椅、碗盤、甚至是音響等生財器具都在拍賣中。至於未來是否有機會另尋新址重新開幕？老闆坦言，目前還沒有進一步的打算。
針對醉春園面臨的高昂租金，中信房屋分析指出，每月租金若達30多萬元，顯示該店面絕對位處精華地段。以台中目前的店面行情來看，成熟商圈的大型店面租金通常落在每月15至30萬元以上。
• 精華一級戰區（西區、西屯區）： 面寬大、位置佳的店面，月租金確實經常達到 30 至 50 萬元以上，較適合大型餐飲或品牌旗艦店進駐。
• 熱門商圈（北屯、南屯、大里）： 附近的熱門店面月租金通常在 10 至 25 萬元左右，實際依坪數大小和人流量而定。
專家進一步建議，餐飲業的租金佔總營業額的 10% 到 15% 為最合理的安全範圍。一旦租金過高，加上面臨對手惡性競價的夾擊，即使是屹立百年的老字號，最終走向停業也成了通膨與大環境下的無奈之舉。