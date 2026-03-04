我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米粉寮樂善祠前擺滿象徵福氣的紅粄(圖／客委會提供2026.3.4)

山城元宵夜熱鬧非凡！「2026 台中東勢新丁粄節」在歷經馬戲團與踩街活動的狂歡後，（3）日由傳承百年的客庄民俗「鬪粄競賽」壓軸登場！東勢各大廟宇包含永光祠、永安宮及泰安宮等，皆湧入熱情鄉親帶著精心製作的紅粄共襄盛舉，為年度文化盛典帶來最溫馨圓滿的收尾。台中市客委會主委江俊龍昨傍晚依序前往舉辦賽事的廟宇，親自頒發獎項給各廟「打頭名」的優勝者。江俊龍表示，新丁粄節的核心精神在於「分享新生的喜悅」，期盼在當前少子化的社會環境下，透過節慶營造友善、溫馨的育兒氛圍，鼓勵年輕一代傳承地方民俗，同時也肯定獲獎者對傳統美食手藝的堅持。今年的活動也充滿許多溫馨的求子還願故事。8 月即將升格當「阿奶」的邱姓民眾表示，這兩年連續參加求子儀式為子女祈求好「孕」，今年如願升格奶奶，特別回廟表達感謝；另一對搬遷至台北的劉姓夫婦，在添了金孫後也特地回鄉向神明奉上紅粄答謝。此外，永光祠的參賽者中，有一對結婚多年、去年終於如願添丁的夫婦，今年也特別打粄回廟裡答謝神明庇佑，分享滿滿的喜悅與福氣。客委會指出，東勢「鬪粄」文化源於早期農業社會對人丁興旺的期盼，進而形成「新丁會」組織。凡添新丁者，隔年元宵節便會製作「紅粄」到廟宇答謝。隨著時代演進，信眾為展現誠意，紅粄的體積與重量逐漸增加、花紋愈發講究，這種由「還願」衍生的良性競爭，造就了東勢最具代表性的「鬪粄」民俗景觀。永光祠主委賴佳見特別介紹，今年參賽的紅粄於廟埕中一字排開，評審標準除了重量，更包含外皮美感與內餡紮實度。各廟宇也展現不同亮點，如泰安宮重達 136 斤的大紅粄、永安宮的鯉魚形狀米糕等，吸引大批遊客駐足圍觀。除了鬪粄，許多廟宇也準備了「搏大粄」等擲筊趣味活動，讓信眾帶回紅粄與福氣。客委會強調，隨著時代變遷，新丁粄節已轉化為慶祝新生命誕生的多元節慶。如今的「鬪粄」不再侷限於生男孩，女孩的誕生同樣備受期盼與祝福，充分展現現代性別平權的價值。市府將持續推動節慶活動，保存這項特有的無形文化資產，讓新生的喜悅代代相傳。