楊聰榮／台灣師範大學教授「最令人不安的是，習近平已明確指示解放軍，必須在 2027 年具備奪取台灣並擊敗美軍的能力。」這是美國眾議院中共問題特設委員會（House Select Committee on the CCP）主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）的談話，特別是他在 2026 年 2 月的幾次公開發言反覆強調的重點。這段話點出問題核心。2027 年並非戰爭必然爆發的時間點，而是解放軍被要求達成的能力門檻。所謂擊敗美軍反應，指向的正是反介入與區域拒止，也就是 A2/AD 作戰概念。北京的戰略設計不只針對台灣本身，更鎖定美軍可能的馳援行動，目標在於縮短戰爭時間，壓縮國際介入空間，製造既成事實。近年解放軍在導彈與海軍現代化方面的投資，正是為了實現這一構想。以東風系列彈道飛彈為代表的中程與反艦飛彈，強調打擊航空母艦與區域基地能力。配合長程巡弋飛彈與高超音速武器測試，形成多層次打擊網絡。海軍方面持續擴編水面艦與潛艦艦隊，提升遠海作戰與封鎖能力。空軍與火箭軍整合偵察、衛星定位與無人載具，使打擊鏈更加完整。這些建設共同服務於一個目標，在衝突初期壓制台灣防空與指揮體系，同時威脅美軍前沿基地與艦隊，削弱介入意願。這種構想建立在速戰速決的假設之上。若能在數日內奪取制空制海優勢，癱瘓台灣主要軍事設施，並讓美軍面臨高風險決策環境，北京就有機會在政治上塑造既成事實。2027 指令在技術層面上的意義，正是要求解放軍完成足以支撐這種閃擊構想的能力拼圖。面對這種威脅，台灣若仍以對稱思維規劃軍備，將陷入資源消耗戰。有限預算無法與龐大軍費競逐大型平台數量。轉向不對稱作戰已成必要選擇。所謂刺蝟島戰略，核心在於提高入侵成本與不確定性，使任何登陸或封鎖行動都面臨難以承受的損失。機動式反艦飛彈、分散部署的防空系統、機動雷達與無人載具群，都屬於這種思維的一環。分佈式打擊力量同樣重要。將火力節點分散於多個小型單位，降低被一次性摧毀的風險，維持持續反擊能力。後備動員與民防體系也必須納入整體設計，使社會在遭受導彈攻擊或封鎖時仍能維持運作。戰力不只存在於前線部隊，還包括能源韌性、通訊備援與關鍵基礎設施保護。當解放軍的計畫建立在短時間內瓦解台灣抵抗能力，延長戰局本身就是戰略目標。美台合作的重點應放在強化不對稱能力交付與訓練整合。加速交付岸置反艦飛彈、智慧水雷、機動防空系統，並強化聯合作戰與情報共享。印太區域基地分散化與強化防護同樣關鍵，降低 A2/AD 對美軍的威脅效果。當解放軍發現即使達成 2027 年能力門檻，也無法確保快速得手，戰略計算就會改變。技術競逐不只關乎武器性能，更關乎作戰概念是否靈活。台灣若能在不對稱領域建立多層嚇阻，將迫使對手面對高風險與高成本選項。速戰速決的幻想一旦破滅，戰爭門檻自然提高。2027 年是一道壓力測試。真正的關鍵在於台灣是否把握時間窗口，完成轉型。刺蝟島不是口號，而是結合軍事、產業與社會韌性的整體戰略。當分佈式打擊與全民防衛成為現實，北京所設想的 A2/AD 優勢將不再足以支撐冒進決策。對抗擊敗美軍反應的技術構想，需要以不對稱創新回應，這條路沒有退路。