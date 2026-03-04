我是廣告 請繼續往下閱讀

具有中國籍配偶身分的民眾黨立委李貞秀，立委資格問題持續延燒。根據《兩岸人民關係條例》規定，「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。」換言之，中配在台設戶籍滿10年，依法就應享有參政權。正因如此，民眾黨在2023年11月公布不分區立委名單後，也經中選會認定。在民眾黨「兩年條款」後，李貞秀遞補立委，本月3日在立法院宣誓就職。不過陸委會與內政部認為，根據《國籍法》規定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」也就是雙重國籍不得擔任公職，若立委有雙重國籍，由立法院免除其公職。中配參政權因此出現爭議，若按現行規定，中配能參選，卻無法就職。因此也傳出中選會將修法補漏洞。《NOWNEWS今日新聞》整理目前相關案例如下：李貞秀並非首位中配參政。曾任中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長的史雪燕，與台籍男子結婚後，2000年移居南投，並依規定取得中華民國身分證、護照，2018年首度代表國民黨參選南投縣議員，不過並未當選。2021年8月，南投縣前議員游宏達因涉及貪瀆案遭解職，史雪燕遞補，成為台灣史上第一位中配縣議員。不過史雪燕只當了1年多，2022年競選連任失敗。2024年12月，內政部認為史雪燕未放棄中華人民共和國國籍，就擔任縣議員，依《國籍法》解除史雪燕議員公職。2024年12月，史雪燕就內政部解除其公職提起行政訴願，但2025年3月28日被駁回。同年4月，史雪燕向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷行政處分，並向陸委會主委、內政部長等人連帶求償共100萬元。目前官司仍在進行中。特別的是，南投縣議會認為史雪燕有實際履職，並未向史雪燕追討任職期間所領費用。另一案例是花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。鄧萬華1997年與台灣男子結婚後移居花蓮，2008年左右取得中華民國國民身分證，並在2022年參選學田村長，並順利當選。不過2025年間，內政部多次發文富里鄉，認為鄧萬華未放棄中華人民共和國國籍，要求依《國籍法》解職鄧萬華，更強硬表示，《國籍法》無解釋空間。到了8月，鄧萬華遭解職。鄧萬華隨即向花蓮縣政府提出訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會10月29日做出決議，認為鄉公所程序有瑕疵，撤銷原處分，鄧萬華也暫時保住村長職位。對此內政部重申，國籍法第20條已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料。對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部重申，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關之解釋辦理解職。此外，包括鄧萬華在內，內政部共查出5名村里長有中華人民共和國國籍，2024年就發函包含花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城區公所、中和區公所，要求依《國籍法》處置，但只有富里鄉將鄧萬華解職。去年11月，內政部說，發函後各地方政府都沒有依法辦理，行政機關如果應作為而不作為，有怠忽職權的部分，內政部基於主管機關的立場，當然要求各地方政府照辦，但地方政府如果不作為，就移送監察院做查處，內政部已直接函送給監察院查處。