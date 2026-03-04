周三手搖飲料優惠小確幸，CoCo都可表示，今（4）日周三好友日，大杯珍珠奶茶買一送一！30元滿足咀嚼控；發發表示，人氣「焦糖海鹽優格」回歸，並開喝3款清新果香新品，消費滿額打8折，迷你奇異鳥與鴨嘴獸公仔吊飾鑰匙圈開搶。本文整理周三手搖飲料優惠一次掌握。
CoCo都可：今珍珠奶茶買一送一！大杯30元
CoCo都可表示，今周三好友日3月4日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝大杯「珍珠奶茶買一送一」！Q彈蜜製珍珠搭配經典阿薩姆奶茶，官方推薦「微冰微糖」公認好喝比例；今天一日限定快閃優惠，2杯珍奶60元、相當於平均一杯30元有夠划算，咀嚼控都要尖叫了。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
發發：「焦糖海鹽優格」回歸！8折優惠 迷你鴨嘴獸吊飾開搶
療癒系優格手搖飲料發發表示，人氣「焦糖海鹽優格」95元回歸，加碼推出絲滑「焦糖海鹽鮮奶茶」中杯65元、大杯80元；年度菜單改版，3月4日開喝3款清新果香新品，飽滿果肉口感的「梅子芭樂優格」85元復刻經典台灣味、酸甜「蜜桃百香優格」85元還加入鳳梨果香點綴、「蜜桃荔香優格」85元喝得到濃郁荔枝與甜蜜桃果韻。
發發3月4日至3月15日，到店或使用你訂線上點餐，訂單滿300元可享「8折優惠」。
最受歡迎的自家IP明星又有新作，奇異鳥與鴨嘴獸「發發迷你公仔吊飾鑰匙圈」各238元，即日起全台門市限量現貨開搶，縮小版的精緻可愛造型、質感升級，兩隻一起搭配有夠萌。
資料來源：CoCo都可、發發、CoCo官方LINE、都可訂
