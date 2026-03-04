我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨日前曝光新版主視覺，其臉書粉絲專頁今（4）日一併更換照片，未料新版設計才剛公布，其顏色組成「大紅、藍、白」，甚至K字的主色很接近民眾黨的藍綠色，隨即慘遭網友狠酸：「紅藍白合」、「好紅啊」、「天空一片紅？」等，也讓藍營未來路線如一團迷霧。藍委吳宗憲日前贏得黨內初選，出線成為宜蘭縣長候選人，其記者會上另一大焦點，就是藍營的新視覺，除了大紅色的背板，還有由2個拳頭組成，以一男一女代表大眾，畫成的台灣形狀，並在東西邊加上橄欖枝。同時，新版的「K」字標記，主色竟激似民眾黨。事實上，國民黨過去主視覺始終都是以「紅、藍、白」為組成，但過去均以藍色佔最大比例，紅色僅作為點綴、凸顯的功用，但這次紅色作為背景色，在視覺上非常搶眼，也因此引發網友遐想，狠嘲是「民眾黨50％、共產黨45％、國民黨5%」，也有大批網友在國民黨粉專上狠酸：「好紅啊，紅得比藍還要多」、「國民黨跟中共說我要和平，真的世界一大笑話」、「自己紅不要怪別人」、「回歸祖國，締造和平」、「萬底藍白一撮紅」、「右下角紅色是共產黨嗎？」等，讓藍營未來路線和方向如墜十里霧中。對此，文傳會副主委尹乃菁表示，背景大紅色，是以國旗作為發想，是一個明亮、代表希望的顏色，而藍白碰拳和橄欖枝代表友好、互助、團結。另外，藍營也比英文縮寫KMT另做新的詮釋，KMT如今成了”Kind Minfulness Team”的縮寫，意味「善良、正念的團隊」。