效力於洛杉磯道奇隊的24歲日籍強投佐佐木朗希，於當地時間3日在對陣守護者隊的大聯盟春訓熱身賽中，經歷了一場戲劇性的登板。他在首局因控球崩盤慘挨滿貫全壘打，且在未抓下任何出局數的情況下被迫提前退場，但隨後根據春訓特別規則重回投手丘，並靠著打線反撲奇蹟般地收下勝投。
首局控球失靈 滿貫砲震撼教育
佐佐木朗希今日迎來今春第二次實戰登板，開賽後控球顯得極度不穩。他在首局接連送出2次四壞球保送並被擊出 1 支安打，在無人出局的情況下陷入滿壘危機。面對守護者隊第 4 棒打者曼扎多（Kyle Manzardo），佐佐木一顆時速97.9英里（約 158 公里）的直球被掃出左中外野大牆，形成一支重傷害的滿貫全壘打。
挨轟後，佐佐木又對下一名打者投出保送，最終在1個出局數都沒抓到的情況下被換下場。首局他共投出23球，其中僅有8顆好球，防禦率一度飆升至18.90。
春訓特別規則重啟 回穩飆160公里復仇
根據大聯盟春訓的特別規則，遭換下的投手可於次局再度上場。佐佐木朗希在第2局重整旗鼓再次登板，表現與首局判若兩人，不僅連續解決6名打者，更在面對前一打席擊出滿貫砲的曼扎多時，展現變化球威力，最後以指叉球（Splitter）讓對方三顆球揮空三振，成功復仇。
佐佐木今日最快球速達到99.3英里（約 160 公里）。他在二度登板後的22球中投出13顆好球，明顯找回準心與節奏。終場道奇以5：4逆轉獲勝，讓丟掉4分的佐佐木朗希意外地獲得勝投。
教頭點評：過於依賴速球
根據日本媒體《體育報知》報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）針對佐佐木近期的表現評估，認為他在場上顯得過於緊繃且用力過猛。羅伯茲指出，佐佐木首局因過度依賴速球導致球數落後，但在次局能更有效率地混投球種並改善制球，目前最大的課題仍是控制用球數過多的問題。
