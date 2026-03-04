我是廣告 請繼續往下閱讀

2026驚蟄財運最旺3生肖！馬、牛、雞財氣大爆發

TOP 3：生肖馬

▲生肖馬在驚蟄這段時間的吸金體質就像春草冒芽般迅速蔓延，卡關已久的案子可能突然出現轉機，過去耕耘的項目也開始見到成果。（示意圖／取自unsplash）

TOP 2：生肖牛

TOP 1：生肖雞

▲生肖雞在驚蟄前後表達能力成為招財關鍵，只要敢說、敢談，金流便容易啟動。（圖／記者陳明安攝）

驚蟄財運最旺星座TOP5一次看！牡羊座財富滾雪球

TOP 5：雙子座

TOP4：射手座

▲射手座在驚蟄期間，旅行、線上課程或與國外朋友交流，都可能捕捉跨界商機，跳出舒適圈是這波財運的關鍵。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

TOP3：獅子座

TOP 2：摩羯座

TOP1：牡羊座

▲牡羊座在驚蟄期間行動力與爆發力全面啟動，獎金與回報將迅速到位，財富成長勢如破竹。（圖／NOWNEWS資料照）

2026年驚蟄將在明（5）日到來，象徵萬物甦醒，也啟動強力招財磁場，正好碰上天赦日，命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，2026年驚蟄帶來罕見的招財能量，將為財運重新洗牌，並特別點名3個生肖與5大星座，分別為生肖馬、牛、雞，以及雙子座、射手座、獅子座、摩羯座、牡羊座，有望在春意萌發之際迎來財氣大爆發，原本停滯的收入、拖延的款項與沉睡的獎金，都有機會在此時破土而出，適合主動出擊，把握春雷帶來的翻身契機。屬馬的朋友，驚蟄這段時間的吸金體質就像春草冒芽般迅速蔓延。一股象徵擴張與幸運的能量正落在你的成長宮位，讓資源與合作機會自然靠近。這波財運與「人際連結」與「創新計畫」高度相關，只要想法靈活，就會有人願意投入資金支持。卡關已久的案子可能突然出現轉機，過去耕耘的項目也開始見到成果。保持開放心態、多拓展人脈，貴人往往就在轉角處，只要你願意點頭嘗試，財富之門便會開啟。屬牛的人，春雷彷彿專為你而響，喚醒沉睡的財務潛能。先前或許有付出多、回收慢的感受，但如今象徵穩定與成長的強勢能量進入巔峰，照亮你的關鍵位置。原本停滯的投資、延宕許久的款項，都有機會迎來突破性好消息。你的踏實與可靠正是市場最需要的特質，許多合作對象會因信任而主動拋出機會。這是一段厚積薄發的時刻，不必急於追逐，財源反而會向你靠攏，穩穩收成即可。屬雞的朋友，在驚蟄前後你的表達能力成為招財關鍵。溝通與魅力能量同步提升，只要敢說、敢談，金流便容易啟動。無論談加薪、簽約或推動專案，你的說服力與專業感都格外突出，人際氣場明顯提升。別再低調，這股能量就是鼓勵你主動發聲，當你跨出一步，那些觀望中的商機往往能迅速成交，財富將因口才與專業實力而水到渠成。驚蟄當天，雙子座的思緒彷彿高速運轉的訊號接收器，各種新商機與消息紛至沓來。也許只是朋友閒聊的一句話，經過整理就成為賺錢門路。偏財運活躍，短線操作或靠口才成交的案子成功率高。多打電話、多回訊息，財神的提示可能就藏在通訊軟體之中。射手座的財運藏在尚未踏足的領域，旅行、線上課程或與國外朋友交流，都可能讓你捕捉跨界商機。市場敏感度被放到最大，小眾卻具潛力的投資項目特別吸引你。跳出舒適圈，是這波財運的關鍵。驚蟄之後社交活動增加，獅子座的自信與領袖氣場在眾人中格外耀眼。財運來自名氣與表現，每一次簡報或發言都可能轉化為實際業績與抽成，大客戶與貴人容易被你的光芒吸引。摩羯座長期耕耘終於迎來成果，卡住的專案突然順利推進，穩健財源主動找上門。口碑與專業成為吸金關鍵，尤其大型企業或穩定案源機會浮現。穩紮穩打，就是致富密碼。驚蟄對牡羊座而言猶如發令槍響，行動力與爆發力全面啟動，敢談別人不敢碰的案子，也能在投資市場果斷決策。只要動起來，獎金與回報將迅速到位，財富成長勢如破竹。